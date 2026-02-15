Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

'Biển người' ở đường hoa Nguyễn Huệ đêm khai mạc 28 tết

Phạm Hữu - Nhật Thịnh
15/02/2026 22:31 GMT+7

Tối 15.2 (28 tháng chạp), hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về đường hoa Nguyễn Huệ ở trung tâm TP.HCM tham quan, chụp ảnh trong đêm khai mạc.

Trước giờ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 khoảng vài tiếng, khu vực trung tâm TP.HCM ken đặc người dân và du khách đổ về từ rất sớm. Hàng ngàn người đã đứng chờ dọc hai đầu đường Nguyễn Huệ. Dù phải đợi lâu, nhưng không khí háo hức vẫn hiện rõ trên từng gương mặt của nhiều người và du khách nước ngoài.

Ngay sau thời điểm chính thức mở cửa, dòng người từ bên ngoài nhanh chóng tỏa vào đường hoa Nguyễn Huệ, tiến đến khắp các tiểu cảnh. Những mô hình linh vật ngựa Bính Ngọ được tạo hình công phu, kết hợp cùng những chậu bông, tiểu cảnh làng quê và không gian đô thị hiện đại trở thành điểm dừng chân quen thuộc. Suốt chiều dài đường hoa, hầu hết nơi đâu cũng đông đúc người tìm đến thưởng lãm và chụp ảnh.

Hàng ngàn người đổ về tham quan đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 1.

Sau lễ khai mạc, dòng người từ nhiều nơi đổ dồn về đường hoa Nguyễn Huệ tham quan

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hàng ngàn người đổ về tham quan đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 2.

Bên trong đường hoa dường như không còn một chỗ trống vì hàng ngàn người đổ dồn về cùng lúc

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hàng ngàn người đổ về tham quan đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 3.

Khoảng 20 giờ 30, dòng người vào bên trong đường hoa càng lúc càng đông

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đứng chụp ảnh bên tiểu cảnh linh vật tại trung tâm đường hoa, chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc (ở phường Bình Thạnh) chia sẻ: "Gia đình tôi đến đây từ hơn 17 giờ, đứng chờ rất lâu nhưng ai cũng vui. Năm nào cũng háo hức chờ đi xem đường hoa, nhưng năm nay các tiểu cảnh nhìn mới mẻ, nhiều chi tiết gợi không khí tết vừa truyền thống vừa hiện đại nên tôi rất thích".

Còn anh Lê Minh Tuấn (ở phường Chánh Hưng) cho biết, cùng nhóm bạn đến để ghi lại khoảnh khắc đêm đường hoa mở cửa đầu tiên. Anh cho biết, năm nào cũng đi đường hoa Nguyễn Huệ để chơi tết. Tuy nhiên, năm nay anh quyết định đến sớm hơn mọi năm và không nghĩ lượng người đông hơn tưởng tượng.

"Tôi phải chen chúc mới chụp được hình. Nhưng bù lại, không khí rất náo nhiệt, đúng cảm giác tết luôn. Mấy linh vật ngựa năm nay nhìn khá chỉn chu, lên hình đẹp lắm", anh Tuấn nói.

Khoảng 21 giờ, dòng người tham quan vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Không khí tại đây vẫn đông đúc người dân chụp ảnh, ngắm linh vật ngựa đến tận cuối đường hoa.

Hàng ngàn người đổ về tham quan đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 4.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hàng ngàn người đổ về tham quan đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 5.

Tâm điểm của đường hoa là linh vật ngựa nằm ở cổng chính. Nơi đây được rất nhiều người lựa chọn là nơi chụp ảnh đầu tiên

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hàng ngàn người đổ về tham quan đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 6.
Hàng ngàn người đổ về tham quan đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 7.

Bên cạnh đó là khu vực các linh vật ngựa nằm rải rác khắp đường hoa cũng thu hút khách tham quan không kém

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hàng ngàn người đổ về tham quan đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 8.

Nhiều người dân theo con trẻ đến chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc của đường hoa

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hàng ngàn người đổ về tham quan đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 9.

Ở giữa đường hoa là khu vực đồng lúa xanh, nơi thu hút du khách

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hàng ngàn người đổ về tham quan đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 10.

Các loài hoa ở đây đều được trồng tại các nơi thuộc TP.HCM

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hàng ngàn người đổ về tham quan đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 11.

Khách nước ngoài cũng thích thú đi dạo đường hoa

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hàng ngàn người đổ về tham quan đường hoa Nguyễn Huệ trong đêm khai mạc - Ảnh 12.

Đường hoa sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19 giờ ngày 15.2 đến 21 giờ ngày 22.2 (tức từ 28 tháng chạp đến mùng 6 tết)

ẢNH: NHẬT THỊNH

