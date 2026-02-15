'Biển người' ở đường hoa Nguyễn Huệ đêm khai mạc 28 tết

Trước giờ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 khoảng vài tiếng, khu vực trung tâm TP.HCM ken đặc người dân và du khách đổ về từ rất sớm. Hàng ngàn người đã đứng chờ dọc hai đầu đường Nguyễn Huệ. Dù phải đợi lâu, nhưng không khí háo hức vẫn hiện rõ trên từng gương mặt của nhiều người và du khách nước ngoài.

Ngay sau thời điểm chính thức mở cửa, dòng người từ bên ngoài nhanh chóng tỏa vào đường hoa Nguyễn Huệ, tiến đến khắp các tiểu cảnh. Những mô hình linh vật ngựa Bính Ngọ được tạo hình công phu, kết hợp cùng những chậu bông, tiểu cảnh làng quê và không gian đô thị hiện đại trở thành điểm dừng chân quen thuộc. Suốt chiều dài đường hoa, hầu hết nơi đâu cũng đông đúc người tìm đến thưởng lãm và chụp ảnh.

Sau lễ khai mạc, dòng người từ nhiều nơi đổ dồn về đường hoa Nguyễn Huệ tham quan ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên trong đường hoa dường như không còn một chỗ trống vì hàng ngàn người đổ dồn về cùng lúc ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảng 20 giờ 30, dòng người vào bên trong đường hoa càng lúc càng đông ẢNH: NHẬT THỊNH

Đứng chụp ảnh bên tiểu cảnh linh vật tại trung tâm đường hoa, chị Nguyễn Thị Hồng Ngọc (ở phường Bình Thạnh) chia sẻ: "Gia đình tôi đến đây từ hơn 17 giờ, đứng chờ rất lâu nhưng ai cũng vui. Năm nào cũng háo hức chờ đi xem đường hoa, nhưng năm nay các tiểu cảnh nhìn mới mẻ, nhiều chi tiết gợi không khí tết vừa truyền thống vừa hiện đại nên tôi rất thích".

Còn anh Lê Minh Tuấn (ở phường Chánh Hưng) cho biết, cùng nhóm bạn đến để ghi lại khoảnh khắc đêm đường hoa mở cửa đầu tiên. Anh cho biết, năm nào cũng đi đường hoa Nguyễn Huệ để chơi tết. Tuy nhiên, năm nay anh quyết định đến sớm hơn mọi năm và không nghĩ lượng người đông hơn tưởng tượng.

"Tôi phải chen chúc mới chụp được hình. Nhưng bù lại, không khí rất náo nhiệt, đúng cảm giác tết luôn. Mấy linh vật ngựa năm nay nhìn khá chỉn chu, lên hình đẹp lắm", anh Tuấn nói.

Khoảng 21 giờ, dòng người tham quan vẫn không có dấu hiệu giảm bớt. Không khí tại đây vẫn đông đúc người dân chụp ảnh, ngắm linh vật ngựa đến tận cuối đường hoa.

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tâm điểm của đường hoa là linh vật ngựa nằm ở cổng chính. Nơi đây được rất nhiều người lựa chọn là nơi chụp ảnh đầu tiên ẢNH: NHẬT THỊNH

Bên cạnh đó là khu vực các linh vật ngựa nằm rải rác khắp đường hoa cũng thu hút khách tham quan không kém ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều người dân theo con trẻ đến chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc của đường hoa ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở giữa đường hoa là khu vực đồng lúa xanh, nơi thu hút du khách ẢNH: NHẬT THỊNH

Các loài hoa ở đây đều được trồng tại các nơi thuộc TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Khách nước ngoài cũng thích thú đi dạo đường hoa ẢNH: NHẬT THỊNH