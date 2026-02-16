Khách Tây dạo bước đường hoa Nguyễn Huệ, lưu giữ khoảnh khắc tết Việt

Sáng 16.2 (29 tháng chạp) người ở TP.HCM cùng đông đảo du khách quốc tế đến tham quan, dạo chơi và ghi lại những khoảnh khắc cuối năm tại đường hoa Nguyễn Huệ. Từ sáng sớm, giữa dòng người đi chơi tết, hình ảnh các du khách nước ngoài thong thả bước trên đường hoa, ngắm nhìn tiểu cảnh tạo thêm nét sinh động trong không khí tết Việt.

Theo ghi nhận, nhiều du khách tỏ ra thích thú khi lần đầu trải nghiệm không khí Tết Nguyên đán ở Việt Nam. Có du khách đến các đường hoa đến tận nhiều lần nhưng vẫn thích thú mỗi khi đến đây. Khách tây thường dừng chân lâu hơn ở các tiểu cảnh linh vật ngựa, khu trưng bày hoa mai, hoa đào và những không gian tái hiện đời sống sinh hoạt ngày tết.

Sáng 16.2, sau một ngày đường hoa Nguyễn Huệ khai mạc, chính thức mở cửa không chỉ người dân TP.HCM mà du khách quốc tế cũng đến tham quan ẢNH: PHẠM HỮU

Những vị khách Tây thong thả dạo bước, ngắm cảnh trong đường hoa Nguyễn Huệ ẢNH: PHẠM HỮU

Bà Karen Holder (bên phải), du khách người Úc bày tỏ sự ấn tượng với đường hoa Nguyễn Huệ. Bà rất thích nơi này vì khí hậu và có rất nhiều loại hoa tươi, sặc sỡ mà ở đất nước của bà không có ẢNH: PHẠM HỮU

Một số du khách người nước ngoài tự chụp ảnh với nhau bên trong đường hoa ẢNH: PHẠM HỮU

Một du khách đến đây một mình, ấn tượng trước các tiểu cảnh ẢNH: PHẠM HỮU

Thậm chí không quên ghi lại khoảnh khắc tại các tiểu cảnh có linh vật ngựa hoặc những nơi có nhiều hoa ẢNH: PHẠM HỮU

Khác với sự náo nhiệt của đêm khai mạc, buổi sáng ngày cuối năm tại đường hoa mang nhịp điệu chậm rãi hơn. Nhiều du khách nước ngoài vừa tản bộ, vừa đọc các bảng giới thiệu bằng song ngữ để tìm hiểu ý nghĩa của từng tiểu cảnh. Một số nhóm khách tranh thủ tạo dáng chụp ảnh bên các cụm hoa lớn.

Không ít du khách chia sẻ cảm nhận thích thú trước sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống và cách tổ chức hiện đại của đường hoa. Việc được tham quan một lễ hội cộng đồng mở, ngay giữa trung tâm thành phố, giúp họ có cái nhìn rõ nét hơn về đời sống văn hóa và không khí đón tết của người Việt.

Có mặt ở đường hoa Nguyễn Huệ vào sáng nay, bà Karen Holder, du khách người Úc cho biết đã có ba lần ghé thăm Việt Nam. Bà bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với không khí lễ hội và người Việt Nam.

Từng trải nghiệm sắc xuân ở cả hai miền Nam, Bắc và bản thân bị cuốn hút bởi sự rạng rỡ của những đường hoa và tinh thần đón tết đầy niềm vui của người Việt. Do đó, lúc nào bà cũng dành sự yêu mến cho người Việt.

"Trong mắt tôi, người Việt không chỉ đáng mến mà còn vô cùng tận tâm, chu đáo và luôn sẵn lòng giúp đỡ du khách. TP.HCM lại tạo sự ghi nhớ với tôi bởi sự năng động, trẻ trung và phong cách sống cởi mở. Tôi cũng cảm thấy đường hoa Nguyễn Huệ rất đẹp, có rất nhiều loài hoa tươi, phong cảnh gần gũi mà ở Úc không có", bà Karen Holder chia sẻ.

Tại khu vực đồng ruộng, một du khách cùng con gái dừng lại chụp ảnh ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, tại khu vực tiểu cảnh trang trí hoa lan Tonya (du khách người Úc) cùng bạn là Khánh Vy say sưa chụp ảnh. Tonya cho biết đây là lần đầu tiên đến đường hoa Nguyễn Huệ. "Tôi cảm nhận ở đây có rất nhiều hoa. Hoa đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nhưng tôi thích nhất là hoa lan và chụp ảnh mặc áo dài ở đây", Tonya nói ẢNH: PHẠM HỮU

Tại đoạn giữa đường hoa, một số du khách đứng lại, ngắm nhìn thật lâu khung cảnh nơi đây ẢNH: PHẠM HỮU