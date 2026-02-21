Cận cảnh 2 cầu cảng trên sông Sài Gòn mở cửa dịp tết, thành điểm check-in mới

Hai cầu cảng B, C nằm trên sông Sài Gòn (thuộc phường Sài Gòn) được chỉnh trang và đưa vào hoạt động phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Hai cầu cảng B và C nằm trên sông Sài Gòn này là một trong những khu vực thuộc dự án cải tạo các khu đất bị bỏ trống ở trung tâm TP.HCM để làm không gian công cộng phục vụ người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Vào trước đó, 2 cầu cảng này bị bỏ trống và rào chắn ngăn người dân từ ngoài vào bên trong. Tuy nhiên, gần Tết Nguyên đán, 2 cầu cảng B và C này được đơn vị thi công tiến hành tu sửa, cải tạo trong thời gian ngắn.
Theo ghi nhận, hai cầu cảng được lắp lan can, nền lát đá, cải tạo một số tiểu cảnh và bồn cây nhỏ. Đồng thời, một số ghế ngồi cũng được lắp đặt. Sau thời gian thi công, vào những ngày đầu năm mới, nhiều người dân đã đến đây vui chơi thư giãn, chụp ảnh. Đặc biệt, trong đêm giao thừa Tết Bính Ngọ, lần đầu tiên, người dân đến cầu cảng để ngắm màn pháo hoa mừng năm mới với góc nhìn thoáng đãng, đẹp mắt.
Bên cạnh cầu cảng thì một số khu đất vàng khác cũng được đưa vào sử dụng trước tết như: công viên số 42 đường Chu Mạnh Trinh ; công viên số 2 - 4 - 6 đường Nguyễn Huệ; khu tứ giác Lê lợi - Nguyễn Trung Trực - Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tổng mức đầu tư cả 3 công viên gần 10 tỉ đồng.
