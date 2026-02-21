Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Cận cảnh 2 cầu cảng trên sông Sài Gòn mở cửa dịp tết, thành điểm check-in mới

Phạm Hữu
Phạm Hữu
21/02/2026 16:21 GMT+7

Hai cầu cảng B, C nằm trên sông Sài Gòn (thuộc phường Sài Gòn) được chỉnh trang và đưa vào hoạt động phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Hai cầu cảng B và C nằm trên sông Sài Gòn này là một trong những khu vực thuộc dự án cải tạo các khu đất bị bỏ trống ở trung tâm TP.HCM để làm không gian công cộng phục vụ người dân trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Vào trước đó, 2 cầu cảng này bị bỏ trống và rào chắn ngăn người dân từ ngoài vào bên trong. Tuy nhiên, gần Tết Nguyên đán, 2 cầu cảng B và C này được đơn vị thi công tiến hành tu sửa, cải tạo trong thời gian ngắn.

Theo ghi nhận, hai cầu cảng được lắp lan can, nền lát đá, cải tạo một số tiểu cảnh và bồn cây nhỏ. Đồng thời, một số ghế ngồi cũng được lắp đặt. Sau thời gian thi công, vào những ngày đầu năm mới, nhiều người dân đã đến đây vui chơi thư giãn, chụp ảnh. Đặc biệt, trong đêm giao thừa Tết Bính Ngọ, lần đầu tiên, người dân đến cầu cảng để ngắm màn pháo hoa mừng năm mới với góc nhìn thoáng đãng, đẹp mắt.

Bên cạnh cầu cảng thì một số khu đất vàng khác cũng được đưa vào sử dụng trước tết như: công viên số 42 đường Chu Mạnh Trinh ; công viên số 2 - 4 - 6 đường Nguyễn Huệ; khu tứ giác Lê lợi - Nguyễn Trung Trực - Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tổng mức đầu tư cả 3 công viên gần 10 tỉ đồng.

Cận cảnh cầu cảng trên sông Sài Gòn được chỉnh trang thành điểm check-in trong tết - Ảnh 1.

Hai cầu cảng trên sông Sài Gòn vừa được chỉnh trang, mở cửa đưa vào phục vụ người dân Tết Bính Ngọ 2026

ẢNH: PHẠM HỮU

Cận cảnh cầu cảng trên sông Sài Gòn được chỉnh trang thành điểm check-in trong tết - Ảnh 2.

Khu vực cầu cảng B có diện tích lớn, không gian rộng rãi, thoáng đãng và góc nhìn đẹp

ẢNH: PHẠM HỮU

Cận cảnh cầu cảng trên sông Sài Gòn được chỉnh trang thành điểm check-in trong tết - Ảnh 3.

Cầu cảng được lắp lan can, hướng nhìn thẳng về cầu Ba Son và công viên bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh)

ẢNH: PHẠM HỮU

Cận cảnh cầu cảng trên sông Sài Gòn được chỉnh trang thành điểm check-in trong tết - Ảnh 4.

Từ khi đi vào hoạt động, nhiều người dân đã tìm đến chụp ảnh, vui chơi trong tết

ẢNH: PHẠM HỮU

Cận cảnh cầu cảng trên sông Sài Gòn được chỉnh trang thành điểm check-in trong tết - Ảnh 5.

Bên cạnh cầu cảng B và cầu cảng C, cầu cảng này có diện tích nhỏ hơn, nằm dưới đường dẫn lên cầu Ba Son. Tuy nhiên bên trong được lắp đặt thêm nhiều bồn cây đẹp mắt

ẢNH: PHẠM HỮU

Cận cảnh cầu cảng trên sông Sài Gòn được chỉnh trang thành điểm check-in trong tết - Ảnh 6.

Hai cầu cảng bỏ trống nay trở thành điểm vui chơi, tham quan mới của người dân TP.HCM

ẢNH: PHẠM HỮU

Cận cảnh cầu cảng trên sông Sài Gòn được chỉnh trang thành điểm check-in trong tết - Ảnh 7.

Bên cạnh đó là khu đất vàng tứ giác Lê lợi - Nguyễn Trung Trực - Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ

ẢNH: PHẠM HỮU

Cận cảnh cầu cảng trên sông Sài Gòn được chỉnh trang thành điểm check-in trong tết - Ảnh 8.

Khu đất vàng tư giác này có diện tích 4.380 mét vuông, được làm sạch, lát gạch và trang trí thêm nhiều tiểu cảnh

ẢNH: PHẠM HỮU

Cận cảnh cầu cảng trên sông Sài Gòn được chỉnh trang thành điểm check-in trong tết - Ảnh 9.

Một góc tiểu cảnh của khu tứ giác thu hút người dân đến chụp ảnh tết

ẢNH: PHẠM HỮU

Cận cảnh cầu cảng trên sông Sài Gòn được chỉnh trang thành điểm check-in trong tết - Ảnh 10.

Công viên mới này được người dân tìm đến vui chơi tham quan, thư giãn

ẢNH: PHẠM HỮU

Cận cảnh cầu cảng trên sông Sài Gòn được chỉnh trang thành điểm check-in trong tết - Ảnh 11.

Còn tại khu đất số 2 - 4 - 6 đường Nguyễn Huệ cũng thu hút người dân đến vui chơi trong dịp tết này

ẢNH: PHẠM HỮU

Cận cảnh cầu cảng trên sông Sài Gòn được chỉnh trang thành điểm check-in trong tết - Ảnh 12.

Khu đất được cải tạo đẹp, với cảnh quan tết

ẢNH: PHẠM HỮU

sông Sài Gòn cầu cảng trên sông Sài Gòn Bến Bạch Đằng Cầu Ba Son trung tâm TP. HCM Đường Nguyễn Huệ
