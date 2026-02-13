Khu đất vàng ở TP.HCM hồi sinh: Phút trầm lắng bên tượng đài Giọt nước

Sáng nay 13.2, công viên Lý Thái Tổ (phường Bàn Cờ, TP.HCM) chính thức mở cửa cho người dân vào tham quan, vui chơi sau hơn 3 tuần thực hiện chỉnh trang. Nhiều người dân lân cận hoặc từ nhiều nơi đã tìm đến đây để ngắm nhìn sự thay đổi của của khu đất vàng từng bỏ trống nhiều năm.

Tại khu trung tâm, nơi đặt tượng đài Giọt nước tập trung rất đông người. Nhiều người tranh thủ chụp hình, ghi lại khoảnh khắc đầu tiên trong ngày công viên mở cửa. Trong khi đó, một số người đến bên thềm tượng đài, chắp tay, lặng người thầm cầu nguyện cho những nạn nhân qua đời vì Covid-19.

Sáng 13.2, công viên Lý Thái Tổ chính thức mở cửa cho người dân vào tham quan ẢNH: ĐỘC LẬP

Khu vực công viên số 1 Lý Thái Tổ nằm tại trục đường Lý Thái Tổ và Hùng Vương, đối diện ngã 6 Cộng Hòa, thuộc phường Bàn Cờ ẢNH: ĐỘC LẬP

Toàn cảnh công viên số 1 Lý Thái Tổ nhìn từ trên cao ẢNH: ĐỘC LẬP

Giữa không gian thoáng đãng ở công viên, ông Nguyễn Hữu Tài (ngụ tại xã Bình Hưng, TP.HCM) lặng lẽ đứng giữa trung tâm, nơi tượng đài Giọt nước dành những phút giây chiêm nghiệm về những gì đã qua. Dù đã dự định đến từ tối qua để dự lễ khai mạc, nhưng vì tuổi tác, sáng nay ông mới có dịp chạy xe máy đến để trực tiếp ngắm nhìn sự thay đổi của khu đất.

Đứng giữa khuôn viên, ông Tài không giấu được sự phấn khởi. Với ông, trong bối cảnh đô thị "đất chật người đông", những không gian như thế này chính là điều quý giá. Ông bày tỏ mong muốn chính quyền TP.HCM sẽ lấy đây làm "bàn đạp" để nhân rộng thêm nhiều mô hình tương tự, bởi có thêm mảng xanh, cuộc sống của người dân sẽ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Thế nhưng, đằng sau niềm vui về cảnh quan là một khoảng lặng khi nhắc về những ngày tháng đại dịch Covid-19 ở TP.HCM. Từng tham gia cùng địa phương các tổ công tác, hỗ trợ bà con từ việc kêu gọi tiêm ngừa đến phát phiếu đi chợ, ông Tài hiểu rõ hơn ai hết sự khốc liệt của giai đoạn đó. Bản thân ông cũng từng mắc Covid-19, nhưng may mắn vượt qua.

Đứng giữa công viên Lý Thái Tổ, ông Tài cùng vợ chấp tay cầu nguyện và tri ân. Ông cho biết: "Tôi dành tấm lòng thành tâm mong cho linh hồn những người đã khuất vì dịch bệnh sớm được siêu thoát. Tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã không quản ngại nguy hiểm, ra tay cứu giúp đồng bào để nhiều người có cơ hội được tiếp tục sống".

Khu vực trung tâm công viên là tượng đài Giọt nước, nơi dành tưởng niệm các nạn nhân chết trong đại dịch Covid-19 ẢNH: ĐỘC LẬP

Hình ảnh khu tượng đài Giọt nước vào sáng nay ẢNH: ĐỘC LẬP

Sáng nay, ông Hà Văn Trung đi bộ đến công viên lập tức đến khu vực tượng đài, bỏ nón, đứng lặng lẽ tưởng niệm ẢNH: ĐỘC LẬP

Một số bạn trẻ cũng đến chắp tay, tưởng nhớ những người đã khuất ẢNH: PHẠM HỮU

Một số người dân đến tham quan và tìm hiểu thêm về thời gian trong đại dịch vừa qua ẢNH: ĐỘC LẬP

Ông Hà Văn Trung, ngụ phường Bàn Cờ cũng đi bộ đến công viên trong ngày đầu mở cửa. Ông cởi nón, đứng rất lâu ở khu vực trung tâm tượng đài Giọt nước, đôi mắt đỏ hoe và nghĩ về thời điểm dịch Covid-19 trước đây.

Ông Trung bày tỏ: "Qua đại dịch này mới thấy cuộc sống này quý giá biết bao. Tôi cảm thấy cảm xúc lâng lâng khi đứng ở đây và tưởng nhớ đến những người đã khuất".

Bà Nguyễn Thị Sương, chủ quán cà phê Cheo Leo gần đài tưởng niệm cho biết đã sống ở khu vực này hơn 70 năm. Bà Sương nói rằng biết khu đất vàng từ rất lâu nhưng đây là lần đầu tiên làm công viên, mở cửa cho người dân vào tham quan. Đây là sự thay đổi tích cực tạo ra không gian mới với mảng xanh, gần nhà, thuận tiện cho người lớn tuổi như bà tập thể dục. Bà hy vọng có cầu đi bộ bắt qua công viên để người dân thuận tiện hơn và có nhiều cây xanh, duy trì công viên sạch đẹp.

Khoảng 10 giờ, khu vực tượng đài Giọt nước trình diễn màn phun nước ẢNH: ĐỘC LẬP

Bên cạnh đó, ở công viên còn nhiều khu vực tham quan vui chơi ẢNH: ĐỘC LẬP

Cảnh vườn mai vàng nở rộ bên trong khu công viên ẢNH: ĐỘC LẬP

Các lối đi sạch sẽ, thoáng mát. Nhiều người dân bày tỏ niềm vui vì sự thay đổi nhanh chóng từ khu đất bỏ hoang nhiều năm qua ẢNH: ĐỘC LẬP

Các biệt thự cổ cũng được cải tạo, chỉnh trang góp phần làm khang trang hơn cho công viên ẢNH: ĐỘC LẬP

Dự án công viên số 1 Lý Thái Tổ được triển khai theo chủ trương "chuyển đổi đất trống thành công viên công cộng" của Thành ủy và UBND TP.HCM, hoàn thành trước thềm Tết Bính Ngọ 2026, mang ý nghĩa đặc biệt về không gian xanh và tưởng niệm giữa lòng đô thị.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ là 1 trong 9 dự án trọng điểm, cụ thể hóa định hướng đưa mảng xanh và không gian cộng đồng trở thành trọng tâm trong chiến lược phát triển đô thị bền vững của TP.HCM giai đoạn mới. Khu đất trung tâm, từng bị bỏ hoang nhiều năm, nay được hồi sinh như một sự "trả lại đất cho cộng đồng", tạo thêm không gian sinh hoạt, thư giãn và kết nối cho người dân.