Hội hoa xuân TP.HCM khai mạc: Màn diễu hành ấn tượng của ngựa đua từ Lâm Đồng

Tham dự lễ khai mạc Hội hoa xuân có ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM; ông Trần Trung Kiên, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM… cùng nhiều đại biểu địa phương, ban ngành…

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Xuân Cường cho rằng suốt gần nửa thế kỷ qua, Hội hoa xuân TP.HCM không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là một phần không thể thiếu của người dân thành phố, du khách và là trái tim của các hoạt động văn hóa mỗi độ xuân về.

Với truyền thống nhiều năm, quy mô càng thêm mở rộng, giá trị văn hóa, kinh tế ngày càng cao. Năm 2025 vừa qua, TP.HCM đã vượt qua nhiều rào cản và thách thức chung của nền kinh tế khó khăn nhưng thành phố vẫn giữ vững vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước. Người dân thành phố chứng kiến các công trình hạ tầng về đích cũng như những chính sách đặc thù đi vào cuộc sống, đặc biệt là sự chuyển mình mạnh mẽ của chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Tối 12.2, Hội hoa xuân TP.HCM chính thức khai mạc. Mở đầu là màn biểu diễn trống, múa rồng sau đó là tiết mục diễu hành của 8 chú ngựa đua từ Lâm Đồng ẢNH: DUY ANH

Đến dự lễ khai mạc Hội hoa xuân TP.HCM tối 12.2 có ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM (ở giữa); bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM ẢNH: DUY ANH

Ông Bùi Xuân Cường tham quan Hội hoa xuân và các khu vực trưng bày hoa kiểng tết ẢNH: DUY ANH

Khung cảnh Hội hoa xuân vào tối 12.2, sau thời điểm khai mạc ẢNH: DUY ANH

Nhiều người dân đến tham quan sau lễ khai mạc ẢNH: DUY ANH

Con đường hoa lan thu hút đông đảo người dân ẢNH: DUY ANH

Bước qua năm Bính Ngọ 2026, với hình tượng là chú ngựa dũng mãnh, TP.HCM mang theo thông điệp bứt phá và tươi sáng. Hội hoa xuân năm nay với chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình" không chỉ là nơi phô diễn sắc màu của hàng ngàn loài kỳ hoa dị thảo những tác phẩm kỳ công từ bàn tay tài hoa của các nghệ nhân khắp mọi miền mà còn là minh chứng cho sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan vào sự đoàn kết của nhân dân thành phố mang tên Bác.

Đồng thời, hội hoa xuân cũng phản chiếu TP.HCM là một siêu đô thị đang nỗ lực tự làm mới mình mỗi ngày. Những cánh hoa khoe sắc không chỉ là hình tượng của vẻ đẹp thiên nhiên mà còn là biểu tượng cho thành quả của sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Ông Cường bày tỏ, trong không gian rực rỡ hôm nay, chúng ta không chỉ chiêm ngưỡng mà còn cùng nhau cảm nhận sự chuyển động của thành phố đang hướng tới tầm vóc quốc tế nhưng vẫn giữ những giá trị tinh thần cốt lõi truyền thống của dân tộc. Hội hoa xuân không chỉ là một sự kiện mà là hồn tết của người Sài Gòn - TP.HCM qua nhiều thế hệ.

Mỗi dịp tết đến, xuân về những giây phút tản bộ dưới bóng cây ở công viên Tao Đàn ngắm nhìn những cái tác phẩm tâm huyết của các nghệ nhân, mang lại rất nhiều cảm xúc đặc biệt. Thay mặt lãnh đạo UBND TP.HCM, ông Cường cũng gửi lời biết ơn, tri ân sâu sắc đến các nghệ nhân, những người lao động đã ngày đêm kiến tạo nên không gian tết ấm áp.

Đền tưởng niệm các vua Hùng được chỉnh trang, tạo nét hài hòa với Hội hoa xuân năm nay ẢNH: DUY ANH

Bạn trẻ đến chụp hình, check-in sớm tại Hội hoa xuân ẢNH: DUY ANH

Các du khách nước ngoài thích thú bên các chậu hoa sứ độc, lạ ẢNH: DUY ANH

Người dân ghi lại khoảnh khắc đẹp tại Hội hoa xuân năm nay ẢNH: DUY ANH

Du Khách nước ngoài tham quan con đường hoa lan ẢNH: DUY ANH