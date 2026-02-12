Hơn 700 căn hộ trên 'đất vàng' ở Đà Nẵng chính thức trình làng

Ngày 12.2, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết, 737 căn hộ thuộc dự án Khu đô thị Capital Square 2 (đường Ngô Quyền, phường An Hải, TP.Đà Nẵng) đủ điều kiện được bán theo quy định tại Điều 24 luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Sở đã có văn bản gửi Công ty TNHH Mega Assets (chủ đầu tư dự án) về việc xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án này.

Capital Square 2 có diện tích sử dụng đất 31.960 m², quy mô gồm 7 khối căn hộ cao tầng và 1 khối văn phòng thương mại - dịch vụ 7 tầng. Trong đó, 3 tòa nhà gồm 2.1 (207 căn), 2.5 (265 căn) và 2.7 (265 căn) có tổng cộng 737 căn hộ đủ điều kiện mở bán.

737 căn hộ thuộc dự án Khu đô thị Capital Square 2 đủ điều kiện mở bán ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tuy nhiên, Sở Xây dựng yêu cầu Công ty TNHH Mega Assets chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của hồ sơ; thực hiện ký kết hợp đồng mua bán đúng quy định; thực hiện bảo lãnh trong bán nhà ở hình thành trong tương lai; công khai đầy đủ thông tin dự án; lập tài khoản quản lý kinh phí bảo trì nhà chung cư và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Đặc biệt, trường hợp dự án hoặc nhà ở đang thế chấp, chủ đầu tư phải thực hiện giải chấp trước khi ký hợp đồng mua bán với khách hàng theo quy định của Luật Nhà ở 2023.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cũng đề nghị doanh nghiệp triển khai dự án đúng quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại dự án.

Capital Square là dự án tổ hợp thương mại dịch vụ, căn hộ cao cấp do Công ty TNHH Mega Assets & Công ty TNHH BĐS SIH làm chủ đầu tư. Dự án Capital Square Đà Nẵng được xây dựng trên diện tích 61.368 m² chia thành 2 phân khu Capital Square 2 và Capital Square 3.