Kinh tế Chính sách - Phát triển

Cà Mau chấp thuận dự án nhà ở xã hội hơn 545 tỉ, quy mô 750 căn

Gia Bách
12/02/2026 12:53 GMT+7

UBND tỉnh Cà Mau vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội Á Đông Xanh tại phường Hòa Thành, quy mô khoảng 750 căn.

Ngày 12.2, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao Công ty CP xây dựng và phát triển hạ tầng Á Đông làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Á Đông Xanh.

Dự án được định hướng khai thác quỹ đất để xây dựng khu nhà ở xã hội hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, đồng thời hình thành môi trường sống văn minh gắn với các tiện ích như trường học, y tế, trung tâm văn hóa và khu vui chơi.

Theo quyết định, dự án được triển khai tại lô Nxh1 (3,8 ha) và lô Nxh2 (6,99 ha) thuộc phường Hòa Thành, tổng diện tích khoảng 10,79 ha. Công suất thiết kế khoảng 750 căn nhà ở xã hội, diện tích sàn xây dựng dự kiến gần 59.915 m². Hai khu đất đều được quy hoạch xây dựng chung cư hỗn hợp với mật độ xây dựng 36%, tầng cao tối đa 12 tầng.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 545,28 tỉ đồng, trong đó vốn góp của chủ đầu tư khoảng 109,05 tỉ đồng (20%), phần còn lại hơn 436,22 tỉ đồng là vốn huy động và vay từ các tổ chức tín dụng. Nguồn vốn do chủ đầu tư tự đăng ký và chịu trách nhiệm.

Thời hạn hoạt động dự án 50 năm, kể từ ngày được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Về tiến độ, quý 1/2026 hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và quy hoạch chi tiết 1/500; từ quý 2 đến quý 4/2026 hoàn tất thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng; giai đoạn quý 1/2027 - quý 1/2029 thi công hạ tầng kỹ thuật và công trình; từ quý 2 đến quý 4/2029 bàn giao, đưa vào sử dụng.

Quyết định cũng giao các sở, ngành và UBND phường Hòa Thành theo dõi, hướng dẫn, giám sát việc triển khai dự án; kiểm tra việc phê duyệt giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội; thực hiện thủ tục đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các nghĩa vụ liên quan theo quy định pháp luật. Chủ đầu tư phải xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, thực hiện ký quỹ bảo đảm dự án, quản lý chất lượng công trình và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề xuất.


