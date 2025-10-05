Cà Mau sắp có nhà ở xã hội dạng chung cư

Ngày 5.10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh này vừa chấp nhận chủ trương cho Công ty CP xây dựng Sơn Trang (Thanh Hóa) đầu tư Dự án xây dựng nhà ở xã hội P.An Xuyên. Dự án được triển khai trên khu đất có diện tích hơn 1,025 ha, tại lô N2-4, P. An Xuyên, quy mô 565 căn hộ.

Công trình gồm 2 khối nhà cao 12 tầng, 2 khối nhà xe ba tầng, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hoàn chỉnh theo quy hoạch được duyệt. Diện tích sàn xây dựng khoảng 33.941 m2, trong đó khu đất ở chiếm hơn 4.700 m2.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án hơn 505 tỉ đồng, gồm 30% vốn góp của nhà đầu tư (151,5 tỉ đồng) và 70% vốn vay (hơn 353,5 tỉ đồng). Thời hạn hoạt động dự án 50 năm, kể từ ngày được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án được thực hiện trong 30 tháng, bắt đầu thi công từ quý 2/2026 và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý 1/2028. Khi hoàn thiện, dự án sẽ cung cấp nhà ở xã hội dạng chung cư với đầy đủ tiện ích: hệ thống cấp - thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, khu thể thao, sân chơi, bãi đỗ xe và thu gom rác thải tập trung.

Theo Sở Xây dựng Cà Mau, tỉnh đang có 3 dự án nhà ở xã hội được triển khai xây dựng. Việc phê duyệt thêm dự án tại P.An Xuyên được xem là bước tiếp theo trong nỗ lực của tỉnh nhằm đạt mục tiêu phát triển ít nhất 610 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2025, theo Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030".