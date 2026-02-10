Thêm 2 dự án được xem xét cấp sổ hồng sau hàng chục năm giao nhà

Chiều 10.2, Tổ Công tác 1645 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Toàn Thắng chủ trì cùng các thành viên đã có buổi làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ vướng mắc cấp sổ hồng cho người mua nhà tại 2 dự án nhà ở trên địa bàn TP.HCM.

Trong đó, chung cư kết hợp thương mại dịch vụ (The Harmona), phường Tân Bình, TP.HCM do Công ty cổ phần Vật tư Xuất nhập khẩu Tân Bình làm chủ đầu tư gồm 3 khối nhà cao 19 tầng, với tổng 569 căn hộ. Trong đó, tầng 1 + 2 là sảnh, thương mại dịch vụ, từ tầng 3 - 16 là căn hộ ở.

Theo Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM, dự án này chủ đầu tư đã giao nhà từ năm 2013 cho khách hàng vào ở. Năm 2016, chủ đầu tư đã bắt đầu nộp hồ sơ làm sổ hồng cho cư dân và hơn 300 căn đã được cấp sổ hồng, sau đó thì ngưng hẳn đến nay khiến 258 căn hộ còn lại không được cấp sổ. Hiện chủ đầu tư yêu cầu cấp sổ hồng trước cho phần thương mại dịch vụ ở block C.

Cư dân mua nhà tại chung cư The Harmona được gỡ vướng cấp sổ hồng

Nguyên nhân khiến việc cấp sổ hồng tại dự án bị "tắc" lại là do dự án điều chỉnh quy hoạch và không phải thực hiện nghĩa vụ dành 20% quỹ nhà để phục vụ tái định cư nên chủ đầu tư phải đóng thêm tiền sử dụng đất bổ sung.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đăng thông tin điện tử của sở để thuê đơn vị tư vấn có chức năng tư vấn giá đất nhưng đến nay vẫn chưa có đơn vị tư vấn tham gia.

Theo đại diện UBND phường Tân Bình, chính quyền địa phương chưa nhận được khiếu nại của cư dân về việc chậm làm sổ hồng.

Tuy nhiên, tại các lần tiếp xúc cử tri, có ý kiến của cử tri cho biết chủ đầu tư vẫn còn nợ quỹ bảo trì, số căn hộ còn lại rất mong chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung để cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Sau khi nghe báo cáo, Ông Nguyễn Toàn Thắng thông tin, cơ quan chức năng chưa cấp sổ cho người mua nhà do dự án điều chỉnh quy hoạch và điều chuyển 20% nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại nên hiện nay phải tính lại nghĩa vụ tài chính bổ sung.

Khi tính nghĩa vụ tài chính bổ sung phải đấu thầu chọn đơn vị tư vấn, nhưng chào thầu nhiều lần không chọn được đơn vị tư vấn. Trong khi đó, phần thương mại chủ đầu tư cũng đã bán.

Nếu tháo gỡ cấp sổ hồng phải có sự cam kết của chủ đầu tư phải đóng tiền sử dụng đất bổ sung, phối hợp giải quyết vừa cấp sổ hồng cho phần thương mại, vừa cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Vì thế, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các phòng ban chuyên môn để xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung cũng như các vấn đề còn tồn tại để xem xét cấp sổ hồng cho hơn 200 căn hộ còn lại cũng như cấp sổ cho sàn thương mại.

Một dự án khác là Khu đô thị mới Nhơn Đức - Phước Kiển (giai đoạn 1 - 1) tại Lô A30, A31, A32, xã Nhà Bè, TPHCM (dự án Nhà Bè Metrocity) do Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Industry làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 377 căn nhà thấp tầng, gồm 227 căn biệt thự, 150 căn nhà liên kế và 3 nhà câu lạc bộ (club house): A30, A31, A32.

Dự án đã có đủ giấy tờ, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã được nghiệm thu hạ tầng trong và ngoài dự án, nên sau khi nghe ý kiến các thành viên dự họp, ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý cấp sổ hồng cho dự án theo đề nghị của chủ đầu tư.