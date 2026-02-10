Ngay trước tết, 5 tổ chức tôn giáo được cấp sổ hồng

Theo đó, 5 tổ chức tôn giáo được trao sổ hồng gồm: Giáo xứ Phú Hải (phường Cầu Kiệu), Giáo xứ Phú Lộc (phường Cầu Kiệu), Hội dòng Mến Thánh giá Gò Vấp (phường Đức Nhuận), Giáo xứ Vườn Xoài (phường Nhiêu Lộc) và Giáo xứ Mông Triệu (phường Gia Định).

Như vậy, đến nay, toàn địa bàn TP.HCM sau khi sắp xếp đơn vị hành chính đã cấp 1.864 sổ hồng cho các cơ sở tôn giáo.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, đây là hoạt động được triển khai trên cơ sở kết quả rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai đối với các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất ổn định, nhằm tiếp tục bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức tôn giáo, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Toàn Thắng trao sổ hồng cho đại diện các cơ sở tôn giáo ẢNH: VIỆT DŨNG

Để hoàn thành việc cấp sổ hồng cho các cơ sở tôn giáo nêu trên, các đơn vị chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền các địa phương tổ chức rà soát nguồn gốc sử dụng đất, kiểm tra hiện trạng, đo đạc, lập hồ sơ địa chính và thẩm định điều kiện cấp sổ theo quy định.

Những kết quả này cho thấy quy mô và nỗ lực rất lớn của hệ thống quản lý nhà nước trong việc hoàn thiện pháp lý đất đai đối với cơ sở tôn giáo, tạo nền tảng ổn định lâu dài cho hoạt động tôn giáo trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, trong bối cảnh thực hiện phân cấp, phân quyền theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, đã tiếp tục giữ vai trò cơ quan chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp thông tin pháp lý, đồng hành cùng UBND các xã, phường, đặc khu trong quá trình giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất và cấp sổ hồng đối với các cơ sở tôn giáo còn lại.

Đồng thời đề nghị các tổ chức tôn giáo được trao sổ hồng tiếp tục quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ quy định pháp luật về đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình hoạt động.