Những nơi nào được giao nhiệm vụ cấp sổ hồng?

Nghị định số 49/2026 quy định cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) hoặc xác nhận thay đổi trên sổ hồng đã cấp đối với trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Nghị định của Chính phủ giao cho ba nơi được cấp sổ hồng cho tổ chức, cá nhân ẢNH: ĐÌNH SƠN

Chủ tịch UBND cấp xã cấp sổ hồng hoặc xác nhận thay đổi trên sổ hồng đã cấp đối với trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền cấp xã quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, xác định lại diện tích đất ở.

Văn phòng đăng ký đất đai cấp sổ hồng hoặc xác nhận thay đổi trên sổ hồng đã cấp hoặc đăng ký đất đai lần đầu, đăng ký biến động đối với các trường hợp không thuộc trường hợp cấp sổ hồng của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh và của Chủ tịch UBND cấp xã.

Ba đơn vị trên có thẩm quyền đính chính sổ hồng đã cấp có sai sót; thu hồi, hủy sổ hồng đã cấp và cấp lại sổ hồng.

Nghị định cũng nêu rõ, Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện việc cập nhật bản đồ địa chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Kiểm tra, ký duyệt mảnh trích đo bản đồ địa chính, kết quả đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền kiểm tra, ký duyệt của cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh và trường hợp trích đo bản đồ địa chính, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền của cấp xã.

Khi giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan mình, cơ quan có chức năng quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai không yêu cầu người sử dụng đất phải thực hiện riêng việc xác nhận, ký duyệt mảnh trích đo bản đồ địa chính, kết quả đo đạc chỉnh lý thửa đất mà thực hiện lồng ghép trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 31.1.2026.