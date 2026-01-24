Niềm vui vỡ òa khi cầm sổ hồng trên tay

Nhiều dự án treo sổ hồng lưu cữu được giải quyết

Tại những khu chung cư từng bị "treo" sổ hồng suốt nhiều năm do chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, do xây dựng sai phép, sai quy hoạch hay thủ tục pháp lý kéo dài, không khí nay đã khác. Những buổi trao sổ hồng diễn ra trong sự phấn khởi, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt cư dân sống trong các chung cư.

"Cầm được sổ hồng trên tay, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Tôi mua nhà từ năm 2017 nhưng dự án vướng pháp lý nên bao năm nay tôi và hàng ngàn cư dân ở đây sống trong thấp thỏm mong chờ. Cũng vì chưa có sổ hồng nên tại chung cư thường xuyên phát sinh các tranh chấp, khiếu kiện giữa cư dân và chủ đầu tư. Chưa có sổ nên một số quyền lợi của người mua nhà cũng vì thế bị treo theo. Bao năm nay mua nhà mà cứ lo ngay ngáy, giờ thì yên tâm rồi", ông Nguyễn Hùng, một cư dân tại chung cư The Sun Avenue (TP.Thủ Đức cũ), một trong số khách hàng đầu tiên nhận sổ hồng hồi cuối năm 2025 chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Hùng, với người dân, sổ hồng không chỉ xác lập quyền sở hữu hợp pháp mà còn mở ra nhiều cơ hội: thuận lợi vay vốn ngân hàng, chuyển nhượng, thừa kế, hay đơn giản là giá bán căn hộ cao hơn rất nhiều. Vì thế, khi được cấp sổ hồng, tâm lý của những người mua chung cư như ông cảm thấy an tâm vì tài sản lớn nhất của đời mình đã được pháp luật công nhận và bảo vệ.

Chung cư Gold View được ưu tiên cấp sổ hồng cho người mua nhà sau hàng chục năm chờ đợi ẢNH: NGỌC DUNG

"Trước đây do chưa có sổ hồng nên việc mua bán, thế chấp đều gặp khó, giá trị căn hộ bị ảnh hưởng. Nay khi nút thắt được tháo gỡ, niềm tin của người dân vào thị trường và vào cơ quan quản lý nhà ở được củng cố rõ rệt", ông Nguyễn Hùng nói.

Sau 7 năm chờ đợi, đến nay gần 100 khách hàng mua nhà tại chung cư Saigon Gateway (TP.Thủ Đức cũ) đã được cấp sổ hồng sau khi Tổ công tác 1645 (trước đó là Tổ công tác 5013) họp với quan điểm ưu tiên cấp sổ cho khách hàng trước, những sai phạm của chủ đầu tư sẽ tính sau. Ông Lê Văn Chính, Tổng giám đốc Công ty Hiệp Phú Land, chủ đầu tư chung cư Saigon Gateway, phấn khởi việc chung cư được cấp sổ hồng mang lại nhiều quyền lợi quan trọng cho chủ sở hữu căn hộ và cả chủ đầu tư. Nó giúp người sở hữu dễ dàng vay vốn ngân hàng vì đây là tài sản bảo đảm được chấp nhận, đồng thời làm tăng giá trị tài sản và khả năng thanh khoản khi giao dịch trên thị trường. Việc có sổ hồng cũng đảm bảo quyền sử dụng ổn định, rõ ràng về phần diện tích, quyền sở hữu chung - riêng, giúp cư dân thuận lợi hơn trong việc tham gia quản lý vận hành chung cư và bảo vệ quyền lợi của mình. Chủ đầu tư vì thế cũng hoàn thành được nghĩa vụ của mình với khách hàng.

Ưu tiên cấp sổ hồng cho người mua nhà

Năm 2025 là năm TP.HCM tập trung rà soát, phân loại nguyên nhân vướng mắc tại từng dự án, phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và chủ đầu tư để xử lý dứt điểm các vướng mắc, tiến hành cấp sổ hồng cho nhiều dự án. Quan điểm xuyên suốt là đặt quyền lợi chính đáng của người dân lên hàng đầu, không để người mua nhà tiếp tục chịu thiệt vì những tồn tại kéo dài, những sai phạm của chủ đầu tư. Nhờ đó, việc này mới triển khai thuận lợi hơn.

Bà Bùi Thị Bích Tuyền, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM, thông tin trong năm 2025 đơn vị này đã tham gia Tổ công tác 1645 tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các tồn đọng. Trong đó tham gia 50 buổi họp, tương ứng 230 dự án/128.221 căn nhà. Qua đó đã tháo gỡ vướng mắc được 188 dự án, tương đương 113.307 căn nhà giải quyết cấp giấy chứng nhận (sổ hồng). Còn lại 42 dự án vướng mắc (14.914 căn nhà) cần phải phối hợp các sở, ngành liên quan tháo gỡ. Đã thực hiện ký cấp sổ hồng cho 59.259 người mua nhà tại các dự án (tính đến 31.12.2025).

Riêng tại khu vực TP.HCM cũ đã tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp sổ hồng cho 47.573 hồ sơ. Trong năm 2026 nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM là tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Hiện nay, hằng tuần Tổ công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN-MT làm Tổ trưởng, đều tổ chức họp tháo gỡ vướng mắc tại các dự án để cấp sổ hồng cho người mua nhà. Trong các buổi làm việc, người đứng đầu Tổ công tác đều yêu cầu các đơn vị liên quan phải hoàn thiện các thủ tục sớm nhất để cấp sổ hồng cho người mua nhà, những sai phạm của chủ đầu tư tạm thời "gác lại" xử lý sau. Những phần diện tích riêng trong dự án thuộc về sở hữu của chủ đầu tư, sở hữu chung cũng bị "ách" lại chưa cấp sổ hồng cho đến khi chủ đầu tư khắc phục xong các vi phạm, hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước.

Chính cách làm này đã giúp cho nhiều dự án "treo" sổ hồng hàng chục năm, nay đã được tháo gỡ các ách tắc để cấp sổ cho người mua nhà. Như chung cư Gold View trên đường Bến Vân Đồn (Q.4, TP.HCM cũ) do Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư đã bàn giao nhà cho khách hàng từ năm 2017 nhưng do vướng 2.200 m2 sử dụng làm đất cây xanh cảnh quan, nhưng đến nay chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng do các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nên gần 10 năm qua chưa thể cấp sổ hồng cho khách hàng.

Sau khi nghe các bên trình bày các vướng mắc và nguyện vọng của chủ đầu tư kiến nghị cấp sổ hồng cho người mua nhà, ông Nguyễn Toàn Thắng đã đề nghị chủ đầu tư báo cáo phần chia tách sàn thương mại, hướng xử lý đối với 2.200 m2; thực hiện các nghĩa vụ phát sinh sau đó tiến hành cấp sổ hồng cho người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ tầng 6 trở lên. Đối với việc xử lý phần đất 2.200 m2 còn lại chưa bồi thường, Sở NN-MT sẽ có văn bản báo cáo xin ý kiến của UBND TP.HCM. Do chủ đầu tư chưa hoàn thành dự án, nên các phần còn lại tạm thời chờ xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư.

Việc hàng loạt chung cư được gỡ vướng pháp lý để cấp sổ hồng không chỉ mang lại niềm vui cho cư dân, mà còn góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai, nhà ở, tạo nền tảng cho thị trường bất động sản phát triển minh bạch, bền vững hơn. Khi những tập hồ sơ dày cộp được khép lại bằng tấm sổ hồng màu hồng phấn, đó cũng là lúc niềm tin của người dân được "cấp" trở lại. Niềm vui an cư hôm nay chính là động lực để TP.HCM tiếp tục kiên trì tháo gỡ các dự án còn vướng mắc, hướng tới mục tiêu mọi người dân mua nhà đều sớm được bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình.