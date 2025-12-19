Ngày 19.12, Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý đất đai cho biết, đất đai thuộc sở hữu toàn dân và chính quyền địa phương cấp xã chỉ là đại diện chủ sở hữu nhà nước về đất đai tại địa phương.

Do đó, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai cần được giao cho chính quyền cấp xã trực tiếp thực hiện. Trong khi nhiệm vụ kỹ thuật chuyên ngành về đất đai cần giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh đảm nhiệm. Các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh thực hiện cơ chế phối hợp với chính quyền cấp xã nhằm giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân.

Cụ thể, Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường đề xuất giao ba nhóm nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai cho cấp xã, bao gồm: Thực hiện nhiệm vụ về giải phóng mặt bằng trên địa bàn cấp xã; thực hiện nhiệm vụ về giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất tại địa phương; thực hiện nhiệm vụ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp xã.

Cấp sổ hồng lần đầu đề nghị giao về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đối với việc cấp sổ hồng lần đầu, đây là nhiệm vụ mang tính kỹ thuật chuyên ngành tài nguyên đất đai, do đó đề nghị giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh thực hiện. Trên cơ sở quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất của chính quyền cấp xã, việc phân định rõ chức năng quản lý nhà nước và chức năng nghiệp vụ chuyên ngành sẽ góp phần tránh chồng chéo, đảm bảo tính giám sát độc lập, minh bạch trong thực thi nhiệm vụ.

Đồng thời tránh tình trạng cùng một cơ quan vừa ban hành quyết định công nhận quyền sử dụng đất, vừa trực tiếp cấp sổ hồng. Điều này chưa thực sự phù hợp với vai trò đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai tại địa phương theo quy định của Hiến pháp.

Bên cạnh đó, lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt là kỹ thuật đất đai, có tính chất chuyên môn cao, phức tạp. Công tác quản lý thửa đất theo bản đồ địa chính đã trải qua nhiều giai đoạn (bản đồ 299, bản đồ 02, bản đồ năm 2010 và hiện nay là bản đồ địa chính số). Việc làm sạch, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu đất đai giữa các thời kỳ là yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thống nhất và lâu dài.

Nhiệm vụ này phù hợp giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh, đơn vị có đủ năng lực chuyên môn, nhân sự và kinh nghiệm trong việc quản lý, kế thừa và tích hợp dữ liệu địa chính qua nhiều giai đoạn, đáp ứng mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, phục vụ chuyển đổi số trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

"Kiến nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp - Môi trường, Cục Quản lý đất đai xem xét phân định rõ nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai giao cho chính quyền cấp xã và nhiệm vụ kỹ thuật chuyên ngành đất đai giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai cấp tỉnh làm đầu mối duy nhất, bảo đảm đúng tinh thần luật Đất đai 2024 và Nghị định số 102/2024, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm an toàn và bền vững cho quá trình chuyển đổi số quốc gia", TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường nêu trong văn bản.