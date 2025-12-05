Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

TP.HCM thu thập 158.852 thông tin giao dịch đất đai để xây dựng bảng giá đất

Đình Sơn
Đình Sơn
05/12/2025 14:00 GMT+7

Để xây dựng bảng giá đất, các đơn vị tư vấn đã thu thập 158.852 thông tin giao dịch thành công và 277 quyết định giá đất cụ thể đã phê duyệt để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bảng giá đất cao nhất dự kiến là 687,2 triệu đồng/m2

Ngày 5.12, Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM cho hay, để xây dựng bảng giá đất, đến nay, các đơn vị tư vấn đã thu thập 158.852 thông tin giao dịch thành công và 277 quyết định giá đất cụ thể đã phê duyệt để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bảng giá đất tại 3 tỉnh, thành trước sáp nhập là 10.140 tuyến đường. Sau khi khảo sát thông tin, bảng giá đất dự kiến công bố vào 1.1.2026 là 11.036 tuyến. Như vậy, bảng giá đất tới đây tăng 896 tuyến so với bảng giá đất trước sáp nhập.

Sau khi bảng giá đất chính thức được thông qua, có hơn 10.000 đoạn đường, tuyến đường trên toàn thành phố sẽ được "áp giá".

Bảng giá đất mới được xây dựng phản ánh giá đất theo thực tiễn tại địa phương, nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế, giảm mức độ ảnh hưởng đối với các đối tượng sử dụng đất.

TP.HCM thu thập 158.852 thông tin giao dịch đất đai để xây dựng bảng giá đất- Ảnh 1.

Để xây dựng bảng giá đất áp dụng từ ngày 1.1.2026, đơn vị tư vấn đã thu thập 158.852 thông tin giao dịch đất đai

Trong dự thảo về bảng giá đất tại TP.HCM đang được Sở Nông nghiệp - Môi trường lấy ý kiến người dân, hiện giá đất ở cao nhất theo Quyết định 79/2024 thuộc các tuyến đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi là 687,2 triệu đồng/m2; giá đất khảo sát của đơn vị tư vấn là 954,3 triệu đồng/m2 và giá đất lấy ý kiến cho dự thảo là 687,2 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, giá đất ở thấp nhất tại đường ĐH.722, đường Minh Tân - Long Hòa, đường nhựa liên xã Minh Tân - Định An có đơn giá theo bảng giá hiện hành là 580.000 đồng/m2; giá đất khảo sát của đơn vị tư vấn là 2,1 triệu đồng/m2 và giá đất lấy ý kiến là 1,3 triệu đồng đồng/m2.

Như vậy, giá đất ở tại một số tuyến đường trung tâm TP.HCM trong dự thảo gần như giữ nguyên theo bảng giá đất điều chỉnh 2025 (theo quyết định 79) và chỉ bằng 60% so với giá đã chuyển nhượng thực tế.

Đất thương mại - dịch vụ bằng 60% đất ở

Về đất thương mại - dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh không phải thương mại - dịch vụ tại khu vực TP.HCM, khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây có căn cứ theo bảng giá đất ở để có tỷ lệ tương ứng với từng khu vực.

Cụ thể, khu vực TP.HCM cũ chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 gồm các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận với tỷ lệ đất thương mại dịch bằng 80% đất ở; đất sản xuất kinh doanh không phải thương mại dịch vụ bằng 60% đất ở.

Nhóm 2 gồm các quận: 7, 8, 12, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp, TP.Thủ Đức với tỷ lệ đất thương mại dịch bằng 70% đất ở; đất sản xuất kinh doanh không phải thương mại dịch vụ bằng 50% đất ở.

Nhóm 3 gồm các huyện: Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ với tỷ lệ đất thương mại dịch bằng 60% đất ở; đất sản xuất kinh doanh không phải thương mại dịch vụ bằng 40% đất ở.

Khu vực Bình Dương cũ trên địa bàn toàn tỉnh với tỷ lệ đất thương mại dịch bằng 80% đất ở; đất sản xuất kinh doanh không phải thương mại dịch vụ bằng 65% đất ở.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ trên địa bàn toàn tỉnh với tỷ lệ đất thương mại dịch bằng 60% đất ở; đất sản xuất kinh doanh không phải thương mại dịch vụ bằng 60% đất ở.

TP.HCM thu thập 158.852 thông tin giao dịch đất đai để xây dựng bảng giá đất- Ảnh 2.

Bảng giá đất tại khu vực TP.HCM cũ được cho là vẫn giữ nguyên so với bảng giá đất hiện hành

Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM cho biết, căn cứ bảng giá đất của 3 khu vực, chính sách pháp luật về đất đai, tình hình thực tế và điều kiện kinh tế xã hội của từng khu vực, việc xây dựng giá đất đối với nhóm đất thương mại - dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh nhưng không phải thương mại - dịch vụ nhằm đảm bảo ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế của TP.HCM sau sáp nhập.

Theo đó, định hướng khu vực TP.HCM cũ tập trung vào vai trò trung tâm tài chính, công nghệ cao, thiết kế, thương hiệu và dịch vụ sau bán hàng. Khu vực Bình Dương cũ sẽ trở thành thủ phủ công nghiệp công nghệ cao, với các khâu gia công, lắp ráp được chuyển dịch đến đây. Trong khi khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung phát triển kinh tế biển, năng lượng sạch và các ngành mũi nhọn như dầu khí, hóa chất.

Với việc quy định đất thương mại - dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh không phải thương mại - dịch vụ thì tiền thuê đất trả tiền hàng năm có xu hướng giảm đi (bằng hoặc thấp hơn theo bảng giá đất cũ trước đây). Việc này phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo ổn định, thúc đẩy phát triển nền kinh tế TP.HCM sau sáp nhập.

