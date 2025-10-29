Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Vụ xây nhà 'nhầm đất' ở Hải Phòng: 'Thần đèn' bắt đầu cắt móng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
29/10/2025 16:52 GMT+7

Hôm nay 29.10, nhóm thợ của "thần đèn" Hoàng Đình Bách đã chính thức bắt tay vào việc cắt móng, chuẩn bị di chuyển ngôi nhà xây trên đất của người khác ở TP.Hải Phòng về đúng thửa đất của chủ sở hữu.

Chiều 29.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đỗ Văn Hữu, chủ căn nhà xây nhầm cho biết, nhóm thợ của "thần đèn" Hoàng Đình Bách đã bắt đầu thi công phần cắt móng ngôi nhà để chuẩn bị cho công đoạn di chuyển. 

Vụ xây nhà 'nhầm đất' ở Hải Phòng: 'Thần đèn' bắt đầu cắt móng- Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Hữu (áo đen) và nhóm thợ của "thần đèn" Hoàng Đình Bách bàn phương án di chuyển ngôi nhà "xây nhầm" trên đất của người khác

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Sau khi hoàn tất việc cắt móng, đội thợ sẽ đóng cọc tại lô đất mà ông Hữu đã mua, trước khi tiến hành kéo chuyển toàn bộ ngôi nhà sang vị trí này.

"Thần đèn" Hoàng Đình Bách cho biết, công đoạn đóng cọc và căn chỉnh dầm móng là khâu quan trọng nhất trong kỹ thuật di dời nhà. Các cọc tại nền đất mới phải khớp chính xác với dầm móng hiện hữu, bảo đảm khả năng chịu lực và an toàn tuyệt đối cho toàn bộ kết cấu công trình.

Vụ xây nhà 'nhầm đất' ở Hải Phòng: 'Thần đèn' bắt đầu cắt móng- Ảnh 2.

Nhóm thợ bắt đầu cắt móng nhà ông Đỗ Văn Hữu

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo ông Bách, trường hợp của ông Hữu không quá phức tạp so với nhiều công trình mà ông và cộng sự từng di dời trước đó. "Thời tiết tại Hải Phòng đang vào mùa hanh khô, rất thuận lợi cho thi công. Dự kiến trong vài ngày tới, việc di chuyển ngôi nhà sẽ hoàn tất đúng tiến độ", ông Bách nói.

Thông tin mới vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng

Theo hồ sơ vụ  việc, vào tháng 9.2024, bà Loan mua hai thửa đất liền kề tại xã Kiền Bái (nay là P.Thiên Hương, TP.Hải Phòng) và hoàn tất thủ tục sang tên. Đến tháng 11 cùng năm, bà phát hiện một trong hai thửa đất đã bị ông Hữu xây dựng nhà kiên cố trái phép. Ông Hữu cho rằng nguyên nhân là do nhóm "cò đất" chỉ sai vị trí thửa đất, dẫn đến việc xây nhầm.

Vụ việc được đưa ra xét xử tại TAND TP.Hải Phòng khu vực 1, và tòa xác định hành vi của ông Đỗ Văn Hữu là xâm phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của người khác, buộc ông phải tháo dỡ và trả lại đất cho bà Loan.

Vụ xây nhà 'nhầm đất' ở Hải Phòng: 'Thần đèn' bắt đầu cắt móng- Ảnh 3.

Công việc cắt móng nhà diễn ra khá thuận lợi

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Sau khi tòa tuyên án, ông Hữu kháng cáo rồi lại rút kháng cáo, nên chính quyền địa phương đã đề xuất phương án bà Loan chuyển nhượng lại đất cho ông Hữu theo giá hiện hành. Tuy nhiên, khi bà Loan đưa ra mức giá 900 triệu đồng, thì ông Hữu chỉ đồng ý trả 800 triệu đồng và đặt cọc trước 200 triệu đồng. Hai bên không thống nhất được mức giá nên ông Hữu buộc phải thực hiện bản án mà tòa án đã tuyên.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Hữu bày tỏ: "Tôi thực sự là nạn nhân của nhóm cò đất, họ chỉ sai vị trí nên tôi mới xây nhầm. Tôi không có ý chiếm đất của ai, nhưng khi muốn khắc phục lại bị ép giá mua quá cao. Dù vậy, tôi sẽ tôn trọng và chấp hành phán quyết của tòa án, mong mọi việc sớm được giải quyết ổn thỏa."

Hiện tại, chính quyền P.Thiên Hương đang cắt cử lực lượng giám sát để đảm bảo an toàn khu vực thi công, tránh ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh trong quá trình di dời công trình. 

Tin liên quan

'Thần đèn' Hoàng Đình Bách di chuyển ngôi nhà 'xây nhầm' ở Hải Phòng

'Thần đèn' Hoàng Đình Bách di chuyển ngôi nhà 'xây nhầm' ở Hải Phòng

'Thần đèn' Hoàng Đình Bách đã chính thức vào cuộc để di chuyển ngôi nhà ông Đỗ Văn Hữu (P.Thiên Hương, TP.Hải Phòng) 'xây nhầm' trên đất của người khác, về đúng lô đất mà ông này sở hữu.

Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Lộ nhiều bất thường trong giao dịch đất

Xử lý người tung tin giả về vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng

Khám phá thêm chủ đề

xã Kiền Bái TP. Hải Phòng Hải Phòng Đỗ Văn Hữu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận