Đời sống

'Thần đèn' Hoàng Đình Bách di chuyển ngôi nhà 'xây nhầm' ở Hải Phòng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
28/10/2025 18:57 GMT+7

'Thần đèn' Hoàng Đình Bách đã chính thức vào cuộc để di chuyển ngôi nhà ông Đỗ Văn Hữu (P.Thiên Hương, TP.Hải Phòng) 'xây nhầm' trên đất của người khác, về đúng lô đất mà ông này sở hữu.

Ngày 28.10, ông Đỗ Văn Hữu (trú tại P.Thiên Hương, TP.Hải Phòng) - người "xây nhầm" nhà trên đất của người khác ở Hải Phòng đã chính thức mời "thần đèn" Hoàng Đình Bách đến khảo sát và chuẩn bị di dời công trình xây sai vị trí.

Thần đèn Hoàng Đình Bách di chuyển ngôi nhà xây nhầm ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Nhóm thợ của "thần đèn" Hoàng Đình Bách khảo sát căn nhà "xây nhầm" tại P.Thiên Hương (Hải Phòng)

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo ông Hữu, chiều cùng ngày, "thần đèn" Hoàng Đình Bách cùng nhóm thợ đã đến hiện trường tại khu Kiền Bái để khảo sát địa hình và lập phương án kỹ thuật di chuyển ngôi nhà sang đúng phần đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của gia đình ông. Dự kiến, toàn bộ quá trình di chuyển sẽ được thực hiện trong 5 - 7 ngày tới.

Đáng chú ý, toàn bộ chi phí kỹ thuật di chuyển công trình sẽ được ông Bách hỗ trợ miễn phí, gia đình ông Hữu chỉ phải chi trả phần nhân công. Theo ước tính, tổng chi phí để hoàn tất việc di dời vào khoảng 200 - 250 triệu đồng.

Quyết định này được đưa ra sau khi cuộc làm việc giữa ông Hữu và bà Trần Thị Kim Loan (chủ sở hữu hợp pháp thửa đất nơi ngôi nhà được xây dựng "nhầm") về việc mua lại miếng đất không đạt được kết quả. 

Thần đèn Hoàng Đình Bách di chuyển ngôi nhà xây nhầm ở Hải Phòng - Ảnh 2.

Căn nhà sẽ được "thần đèn" Hoàng Đình Bách di chuyển về đúng phần đất của ông Hữu

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Trước đó, chính quyền địa phương đã đề xuất phương án bà Loan chuyển nhượng lại đất cho ông Hữu theo giá hiện hành. Tuy nhiên, khi bà Loan đưa ra mức giá 900 triệu đồng, thì ông Hữu chỉ đồng ý trả 800 triệu đồng và đặt cọc trước 200 triệu đồng. Hai bên không thống nhất được mức giá nên ông Hữu buộc phải thực hiện bản án mà tòa án đã tuyên.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào tháng 9.2024, bà Loan mua 2 thửa đất liền kề tại xã Kiền Bái (nay là P.Thiên Hương) và hoàn tất thủ tục sang tên. Đến tháng 11 cùng năm, bà phát hiện một trong 2 thửa đất bị ông Hữu xây dựng nhà kiên cố trái phép. 

Ông Hữu cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc là do nhóm "cò đất" đã chỉ sai vị trí thửa đất. Vụ việc sau đó được đưa ra xét xử tại TAND TP.Hải Phòng khu vực 1. Tòa xác định hành vi của ông Hữu là xâm phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của người khác, buộc ông Hữu tháo dỡ và trả lại đất cho bà Loan.

Thần đèn Hoàng Đình Bách di chuyển ngôi nhà xây nhầm ở Hải Phòng - Ảnh 3.

Căn nhà ông Hữu xây ô vuông màu đỏ, còn phần đất của ông Hữu là vị trí ô vuông màu vàng

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Sau đó, ông Hữu kháng cáo lên TAND TP.Hải Phòng khu vực 1. Ngày 22.10, TAND TP.Hải Phòng đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm do ông Hữu rút đơn kháng cáo. Bản án sơ thẩm ngày 11.8.2025 vì vậy có hiệu lực pháp luật.

Chia sẻ với phóng viên, ông Hữu nói: "Dù tiếc, nhưng tôi sẽ chấp hành phán quyết của tòa án. Mong mọi việc sớm kết thúc ổn thỏa". 

Khám phá thêm chủ đề

Trần Thị Kim Loan xây nhầm nhà tại Hải Phòng phường Thiên Hương
