Người xây nhà 'nhầm đất' ở Hải Phòng không thỏa thuận được việc mua lại đất

Ngày 28.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đỗ Văn Hữu xác nhận, ông vừa có buổi làm việc với bà Trần Thị Kim Loan, chủ sở hữu hợp pháp của thửa đất mà ông đã "xây nhầm". Buổi làm việc được tổ chức tại trụ sở chính quyền P.Thiên Hương (TP.Hải Phòng), với sự tham gia của các bên liên quan.

Việc thỏa mua bán lại đất giữa ông Hữu và bà Loan không thành sau buổi làm việc có sự chứng kiến của chính quyền P.Thiên Hương

ẢNH: N.T

Tại buổi làm việc, ông Hữu thừa nhận đã xây sai vị trí lô đất và bày tỏ mong muốn được mua lại thửa đất mà gia đình bà Loan sở hữu để giữ lại ngôi nhà mà ông đã xây dựng. Chính quyền địa phương cũng vận động bà Loan cân nhắc phương án này, trên cơ sở giá đất hiện hành.

Tuy nhiên, hai bên không đạt được thỏa thuận. Ông Đỗ Văn Hữu cho biết, bà Loan đưa ra mức giá 900 triệu đồng cho thửa đất, trong khi ông Hữu chỉ đồng ý mức 800 triệu đồng và đặt cọc trước 200 triệu đồng.

"Chúng tôi đã cố gắng thương lượng nhưng không thành. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc chấp hành bản án, thuê "thần đèn" di dời ngôi nhà về đúng vị trí đất của mình," ông Hữu nói.

Căn nhà xây nhầm của ông Hữu ô vuông màu đỏ, trong khi thửa đất của người này là vị trí ô vuông màu vàng ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ tháng 9.2024, bà Loan mua 2 thửa đất liền kề tại xã Kiền Bái (nay là phường Thiên Hương) và hoàn tất thủ tục sang tên. Tuy nhiên, đến tháng 11 cùng năm, bà phát hiện một trong hai thửa đất đã bị ông Hữu xây dựng nhà trái phép.

Ông Hữu sau đó cho rằng nguyên nhân xây nhầm là do nhóm "cò đất" đã chỉ sai vị trí. Vụ việc sau đó được đưa ra TAND khu vực 1 (TP.Hải Phòng) xét xử. Tòa xác định hành vi của ông Hữu là xâm phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của người khác, buộc ông phải tháo dỡ công trình và trả lại đất cho bà Loan.

Thay vì chấp hành bản án, ông Hữu kháng cáo lên TAND TP.Hải Phòng. Tuy nhiên, ngày 22.10, TAND TP.Hải Phòng đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm do ông Hữu rút toàn bộ đơn kháng cáo.

Trước nguy cơ mất trắng ngôi nhà mà ông đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để xây dựng, ông Hữu nói sẵn sàng thương lượng, nhưng khoảng cách giá bán khiến thỏa thuận chưa thể thành. Ông Hữu cũng nói rằng bản thân đang bị "dồn vào đường cùng", nên sẽ phải di dời công trình theo bản án mà tòa đã tuyên.