Đời sống

Vụ xây nhà 'nhầm đất' ở Hải Phòng: Bị đơn rút kháng cáo

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
22/10/2025 17:47 GMT+7

Sau hơn một năm gây tranh cãi, vụ việc ông Đỗ Văn Hữu xây nhà trên đất của người khác ở phường Thiên Hương, TP Hải Phòng chính thức khép lại khi bị đơn rút toàn bộ đơn kháng cáo.

Ngày 22.10, TAND TP.Hải Phòng đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự liên quan đến vụ xây nhà trên đất của người khác, giữa nguyên đơn là Trần Thị Kim Loan và bị đơn là ông Đỗ Văn Hữu, trú tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Bị đơn rút kháng cáo - Ảnh 1.

Người xây nhầm nhà ở TP.Hải Phòng đã rút đơn kháng cáo

ẢNH: N.H

Theo TAND TP.Hải Phòng, trong thời gian chuẩn bị xét xử phúc thẩm, ông Đỗ Văn Hữu đã nộp đơn xin rút toàn bộ kháng cáo; đồng nghĩa với việc bản án sơ thẩm được tuyên ngày 11.8.2025 của TAND Khu vực 1 (TP.Hải Phòng) chính thức có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 21.10.

Theo nội dung bản án, tòa buộc ông Đỗ Văn Hữu phải tự di chuyển toàn bộ đồ đạc, tháo dỡ công trình nhà hai tầng kiên cố được xây dựng trái phép để trả lại đất cho bà Trần Thị Kim Loan, chủ sử dụng hợp pháp của thửa đất.

Vụ xây nhà 'nhầm đất' ở Hải Phòng: Bị đơn rút kháng cáo

Trước đó, nhưThanh Niên đã đưa tin vụ việc xây nhà trên đất của người khác tại TP.Hải Phòng gây xôn xao dư luận khi ông Hữu tự ý xây nhà hai tầng trên đất thuộc quyền sử dụng của bà Loan, dù thửa đất này đã được cấp sổ đỏ cho bà Trần Thị Kim Loan.

Theo hồ sơ, tháng 9.2024, bà Loan mua hai thửa đất liền kề tại xã Kiền Bái (nay là phường Thiên Hương) và đã hoàn tất thủ tục sang tên. Đến tháng 11 cùng năm, bà phát hiện một thửa đất đã bị ông Hữu thuê thợ đổ móng và xây nhà kiên cố.

Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Bị đơn rút kháng cáo - Ảnh 2.

Căn nhà xây nhầm trên đất người khác của ông Đỗ Văn Hữu

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ban đầu, ông Hữu thừa nhận "xây nhầm vị trí" do môi giới chỉ sai ranh giới, song lại đề nghị đổi đất hoặc mua lại với giá 550 triệu đồng. Dù chính quyền địa phương yêu cầu dừng thi công, ông vẫn tiếp tục hoàn thiện công trình và chuyển vào ở.

TAND TP.Hải Phòng sau đó xác định hành vi của ông Hữu là xâm phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của người khác và tuyên buộc tháo dỡ, trả lại mặt bằng. Tuy nhiên, thay vì chấp hành bản án, ông Hữu đã kháng cáo lên TAND TP.Hải Phòng.


