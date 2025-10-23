Người xây nhà trên đất của người khác ở Hải Phòng tố nhóm 'cò đất'

Ngày 23.10, ông Đỗ Văn Hữu (trú tại khu dân cư 7 Kiền Bái, P.Thiên Hương, Hải Phòng) đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng, đề nghị điều tra nhóm người bị ông cho là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và gian dối trong mua bán đất đai.

Người xây nhà trên đất của người khác tại Hải Phòng tố nhóm "cò đất" ẢNH: N.H

Theo nội dung đơn, năm 2024, vợ chồng ông Hữu mua một lô đất diện tích 60 m2 tại khu vực Kiền Bái (nay là khu dân cư 7, P.Thiên Hương) thông qua một người trung gian tên là Nguyễn Thị Hằng (Ngọc Anh). Lô đất này được ông Khúc Minh Khính rao bán với giá 550 triệu đồng, bao gồm toàn bộ thuế, phí.

Sau khi đặt cọc 50 triệu đồng, ông Hữu và người môi giới đã chuyển thêm 500 triệu đồng cho ông Đỗ Văn Toàn, người tự nhận là đồng sở hữu của lô đất. Do tin tưởng, ông Hữu đã xây nhà trên đất mà không hề biết đó là đất của người khác.

Hơn 1 tháng sau, ông mới được nhóm bán đất thông báo "xây nhầm nhà" và biết người thực sự đã mua lô đất là bà Trần Thị Kim Loan, trú tại P.An Hải, Hải Phòng.

Ông Hữu cũng cho rằng, khi làm việc với UBND xã Kiền Bái, bản thân mới phát hiện trong hợp đồng chuyển nhượng đất, giá trị lô đất chỉ được ghi 100 triệu đồng, thấp hơn 5 lần so với số tiền thực tế ông đã bỏ ra. Đáng chú ý, người ký bán đất không phải ông Khính hay ông Toàn mà là ông Nguyễn Chí Hậu và bà Hoàng Thị Thu, chủ đất gốc.

Vụ xây nhà tại Hải Phòng gây xôn xao dư luận trong thời gian qua ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo ông Hữu, nhóm người này gồm Nguyễn Chí Hậu, Hoàng Thị Thu, Đỗ Văn Toàn, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Khúc Minh Khính… đã câu kết "thổi giá", lập hợp đồng khống, khai giá chuyển nhượng thấp, nhằm trốn thuế và chiếm đoạt tiền của người mua.

Cơ quan chức năng cũng xác định, thửa đất gốc có diện tích 866 m², sau khi ông Hậu bán lại 535 m² cho ông Toàn và một người khác, các bên đã tự chia nhỏ thành 7 lô đất để bán công khai, nhiều lô ghi giá chuyển nhượng 100 triệu đồng/lô.

Ông Hữu cho biết, hiện đã làm thủ tục tháo dỡ căn nhà "xây nhầm" và bàn giao lại đất cho người có sổ đỏ hợp pháp là bà Trần Thị Kim Loan; đồng thời đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi của nhóm người liên quan.

"Vợ chồng tôi mất gần nửa tỉ đồng, lại rơi vào cảnh không nhà cửa. Mong các cơ quan sớm làm rõ để bảo vệ người dân và xử lý nghiêm kẻ gian", ông Hữu viết trong đơn gửi cơ quan chức năng.

Vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Bị đơn rút kháng cáo

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin vụ việc xây nhà trên đất của người khác tại Hải Phòng gây xôn xao dư luận khi ông Hữu tự ý xây nhà 2 tầng trên đất thuộc quyền sử dụng của bà Trần Thị Kim Loan.

Theo hồ sơ, tháng 9.2024, bà Loan mua 2 thửa đất liền kề tại xã Kiền Bái (nay là P.Thiên Hương) và đã hoàn tất thủ tục sang tên. Đến tháng 11 cùng năm, bà phát hiện một thửa đất đã bị ông Hữu thuê thợ đổ móng và xây nhà kiên cố.

Khi vụ việc được đưa ra ròa, TAND TP.Hải Phòng xác định hành vi của ông Hữu là xâm phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của người khác và tuyên buộc ông này phải tháo dỡ, trả lại mặt bằng. Tuy nhiên, thay vì chấp hành bản án, ông Hữu đã kháng cáo lên TAND TP.Hải Phòng.

Ngày 22.10, TAND TP.Hải Phòng đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự liên quan đến vụ xây nhà trên đất của người khác trên, vì ông Đỗ Văn Hữu đã nộp đơn xin rút toàn bộ kháng cáo. Như vậy, bản án sơ thẩm được tuyên ngày 11.8.2025 của TAND Khu vực 1 (Hải Phòng) chính thức có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 21.10.