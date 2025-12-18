Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

Nhiều dự án 'treo' sổ hồng hơn 20 năm mới được cấp sổ

Đình Sơn
Đình Sơn
18/12/2025 19:47 GMT+7

Nhiều dự án treo sổ hồng hơn 20 năm, đến nay mới được Tổ Công tác 1645 họp đồng ý cấp sổ cho người mua nhà.

Ngày 18.12, Tổ Công tác 1645 do Giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường Nguyễn Toàn Thắng làm tổ trưởng cùng các thành viên, đã có buổi làm việc với các chủ đầu tư xem xét tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở thương mại.

Trong số này có dự án khu nhà ở Lô số 4 thuộc Khu 9A+B - Khu chức năng số 9, đô thị mới Nam thành phố, xã Bình Hưng, TP.HCM do Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng và Kinh doanh nhà Dương Hồng làm chủ đầu tư. Dự án này có quy mô 254 nền đã được UBND TP.HCM giao đất cho công ty triển khai dự án từ năm 2004.

Năm 2010, Chi cục Thuế huyện Bình Chánh (cũ) xác nhận chủ đầu tư dự án này đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở 28.250 m2. Hiện nay chủ đầu tư đề nghị cấp sổ hồng đối với 33 căn nhà cho người mua nhà tại dự án. Trong đó 17 căn đã cấp sổ hồng cho chủ đầu tư, còn 16 căn chưa được cấp sổ.

Sau khi nghe trình bày từ chủ đầu tư và ý kiến các thành viên trong tổ công tác, ông Nguyễn Toàn Thắng kết luận đồng ý cấp sổ hồng theo đề nghị của chủ đầu tư.

Nhiều dự án 'treo' sổ hồng hơn 20 năm, nay mới được cấp sổ - Ảnh 1.

Chung cư Homyland 3 sau nhiều năm bị "treo" sổ hồng thì nay đã có chủ trương tháo gỡ các vướng mắc để cấp sổ hồng cho người mua nhà

Một chung cư khác được triển khai từ năm 2017 và đã giao nhà cho khách hàng vào ở từ năm 2019 là chung cư Homyland 3 phường Bình Trưng, TP.HCM do Công ty TNHH Nông sản Tân Hoàn Mỹ làm chủ đầu tư đến chưa được cấp sổ hồng khiến cư dân liên tục khiếu nại, khiếu kiện nhiều nơi.

Dự án có quy mô 744 căn hộ, 45 căn thương mại và 21 căn shop đã được ông Nguyễn Toàn Thắng chỉ đạo Phòng Quản lý đất phải tham mưu cho Sở có văn bản để UBND TP.HCM chấp thuận điều chỉnh quy hoạch, thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung… Sau đó sẽ tiến hành cấp sổ hồng cho chủ đầu tư và người mua nhà.

Tại Khu thương mại dịch vụ - căn hộ cao tầng Hiệp Thành, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM (chung cư Hiệp Thành) được khởi công xây dựng từ năm 2010 và đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng từ năm 2018, nhưng do chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung khiến hàng trăm khách hàng mua nhà tại dự án lao đao.

Để tháo gỡ khó khăn cho người mua nhà, ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý gỡ vướng, cấp sổ hồng trước cho người mua nhà tại dự án.

Năm 2009, Ban Quản lý khu nam ban hành Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình chung cư cao tầng A View 2, thuộc Khu công viên - Trung tâm công cộng và dân cư 13C xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cũ với tổng số căn hộ 162 căn hộ.

Nay chủ đầu tư đề nghị xem xét cấp sổ hồng đối với 223 căn hộ tại chung cư và cũng đã được ông Nguyễn Toàn Thắng đồng ý và yêu cầu chủ đầu tư tự khắc phục những tồn tại.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cũng đã thuận chủ trương cấp sổ hồng cho 443/510 căn hộ tại khu phức hợp Hà Đô Centrosa - Khối B1, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Gỡ vướng, cấp sổ hồng cho ba chung cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ

Không chỉ các dự án trên địa bàn TP.HCM cũ, các dự án ở tỉnh Bình Dương cũ được được tổ công tác gỡ vướng cấp sổ hồng lần này.

Như khu nhà ở Thăng Long 2 (xã Bàu Bàng, TP.HCM) do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc An Lạc Việt Land làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Đức Phát (Khu A + Khu B) mở rộng (xã Bàu Bàng, TP.HCM) do Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đầu Tư Đức Phát làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Đức Phát 3 (xã Bàu Bàng, TP.HCM) do Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đầu Tư Đức Phát làm chủ đầu tư.

Sau khi nghe các thành viên dự họp báo cáo, Giám đốc Nguyễn Toàn Thắng kết luận chỉ đạo Phòng kinh tế đất phối hợp với chủ đầu tư xem nghĩa vụ tài chính phát sinh theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Trước mắt Tổ Công tác đồng ý cấp sổ hồng cho người mua nhà nhưng yêu cầu chủ đầu tư có văn bản cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh.

TP.HCM công bố 8 khu đất kêu gọi đầu tư làm nhà ở xã hội

TP.HCM công bố 8 khu đất kêu gọi đầu tư làm nhà ở xã hội

Ngày 18.12, tại hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 201/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, 8 khu đất đã được thành phố công bố thông tin để lựa chọn chủ đầu tư.

