TP.HCM công bố 8 khu đất kêu gọi đầu tư làm nhà ở xã hội

Tại hội nghị, hơn 40 doanh nghiệp bất động sản đã được mời tham dự. Trong đó có các doanh nghiệp lớn đang tham gia đầu tư nhà ở xã hội như: Công ty cổ phần Vinhomes, Tập đoàn Novaland, Tập đoàn Hưng Thịnh, Đại Quang Minh, Khang Điền, Tập đoàn Kim Oanh, Tổng công ty địa ốc Sài Gòn, Công ty cổ phần Bất động sản Dragon Village, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn, Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD), Tổng công ty Xây dựng số 1, Công ty TNHH phát triển căn hộ Nam Long (Nam Long ADC), Tổng công ty Becamex...

Thông tin cụ thể 8 khu đất TP.HCM công bố để lựa chọn chủ đầu tư.

Đầu tiên là khu đất rộng 9.804 m2 ở đường Tam Đa, phường Long Phước, TP.HCM. Hiện trạng đang là đất trống và đã có đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật kết nối do Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM quản lý.

Theo quy hoạch khu đất có mật độ xây dựng 40%, hệ số sử dụng đất là 2,4. Dự án cao 6 tầng (không kể tầng hầm, tầng lửng tại tầng trệt, tầng kỹ thuật và mái che buồng thang (nếu có), dự kiến xây được 300 căn hộ phục vụ cho 1.232 người.

TP.HCM đẩy mạnh xây nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu rất lớn của người dân ẢNH: ĐÌNH SƠN

Khu đất số 2 rộng 4,7 ha phường Rạch Dừa, TP.HCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), với số lượng căn hộ dự kiến 2.295 căn. Hiện khu đất đang trống, đã có đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật kết nối do Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.HCM quản lý.

Khu đất được quy hoạch gồm 3 block nhà chung cư cao 16 tầng. Mật độ xây dựng 40%, hệ số sử dụng đất 6,4 lần.

Khu đất số 3, 4, 6, 7 thuộc khu 38 ha phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM có tổng diện tích 22.700 m2, với 2.770 căn hộ, đang là đất trống do phường Đông Hưng Thuận quản lý.

Khu đất số 5 có diện tích 3.812,3 m2 ở phường Khánh Hội, TP.HCM hiện trạng là nhà kho do Công ty Dịch vụ Công ích Quận 4 đang quản lý. Theo quy hoạch, dự án có mật độ xây dựng 50% (khối đế) và 40% (khối tháp), hệ số sử dụng đất tối đa 10,0 lần. Tầng cao công trình là 24 tầng, với 504 căn hộ, quy mô dân số 900 người.

Khu đất số 8 ở phường Chánh Hưng, TP.HCM có diện tích 3.534,8 m2, hiện trạng đã tiến hành thi công phần cọc thử và cọc đại trà công trình chung cư và do Công ty Dịch vụ Công ích quận 8 đang quản lý. Theo quy hoạch, tầng cao xây dựng từ 12 - 22 tầng, mật độ xây dựng từ 30 - 40% và hệ số sử dụng đất từ 3,0 - 6,0 lần. Khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp 288 căn hộ phục vụ cho 800 người.

TP.HCM vẫn đang "khát" nhà ở xã hội ẢNH: ĐÌNH SƠN

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đang xây dựng dự thảo nghị quyết mới nhằm quy định cơ chế hỗ trợ đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn để thống nhất thực hiện.

Dự thảo tập trung vào 2 nhóm chính sách gồm: Nhóm 1 là hỗ trợ 50% chi phí đầu tư hạ tầng trong phạm vi dự án nhà ở xã hội, bao gồm giao thông, chiếu sáng, thông tin liên lạc, cấp thoát nước, thu gom và xử lý chất thải. Tổng mức hỗ trợ không vượt quá 10 tỉ đồng mỗi dự án. Riêng tại Côn Đảo, mức hỗ trợ được nâng lên 80% nhưng vẫn giới hạn tối đa 10 tỉ đồng.

Nhóm 2 là hỗ trợ phí và lệ phí bao gồm toàn bộ chi phí thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, như thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, giấy phép môi trường, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc giấy phép xây dựng. Việc miễn các khoản này nhằm giảm chi phí ban đầu và rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án.

Trước sáp nhập, theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội của Chính phủ đến 2030, TP.HCM được giao hoàn thành 69.700 căn đến 2030. Sau sáp nhập, con số nhà xã hội của TP.HCM tăng gần 200.000 căn. Hiện TP.HCM triển khai hơn 11.600 căn, chuẩn bị khởi công 5.300 căn và có 24.600 căn dự án được chấp thuận đầu tư.



