Kinh tế Địa ốc

TP.HCM hỗ trợ 80% kinh phí xây dựng hạ tầng nhà ở xã hội

10/12/2025 14:59 GMT+7

Dự án nhà ở xã hội sẽ được TP.HCM hỗ trợ 80% chi phí đầu tư hạ tầng trong phạm vi dự án. Đồng thời, hỗ trợ toàn bộ chi phí thực hiện các thủ tục pháp lý.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đang xây dựng dự thảo nghị quyết mới nhằm quy định cơ chế hỗ trợ đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn để thống nhất thực hiện. Bởi trước thời điểm sáp nhập, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương đều đã ban hành các nghị quyết với mức ưu đãi và nội dung hỗ trợ khác nhau.

Theo đó, Sở Xây dựng đã dự thảo nghị quyết thay thế theo hướng lựa chọn cơ chế ưu đãi cao nhất, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của chính sách được thực hiện ổn định, lâu dài, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính.

TP.HCM hỗ trợ 80% kinh phí xây dựng hạ tầng nhà ở xã hội

Dự thảo nghị quyết tập trung vào 2 nhóm chính sách. Nhóm 1 là hỗ trợ 50% chi phí đầu tư hạ tầng trong phạm vi dự án nhà ở xã hội, bao gồm giao thông, chiếu sáng, thông tin liên lạc, cấp thoát nước, thu gom và xử lý chất thải. Tổng mức hỗ trợ không vượt quá 10 tỉ đồng mỗi dự án. Riêng tại Côn Đảo, mức hỗ trợ được nâng lên 80% nhưng vẫn giới hạn tối đa 10 tỉ đồng.

Nhóm 2 là hỗ trợ phí và lệ phí bao gồm toàn bộ chi phí thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, như thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, giấy phép môi trường, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc giấy phép xây dựng. Việc miễn các khoản này nhằm giảm chi phí ban đầu và rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án.

Trước sáp nhập, theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội của Chính phủ đến 2030, TP.HCM được giao hoàn thành 69.700 căn đến 2030. Sau sáp nhập, con số nhà xã hội của TP.HCM tăng gần 200.000 căn. Hiện TP.HCM triển khai hơn 11.600 căn, chuẩn bị khởi công 5.300 căn và có 24.600 căn dự án được chấp thuận đầu tư.

