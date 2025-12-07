Tỉnh Tây Ninh có thêm 1.467 căn nhà ở xã hội

Dự án nhà ở xã hội Green Nestera do Công ty cổ phần phát triển Thành phố Xanh (công ty con của Vinhomes) làm chủ đầu tư, MIK Group là đơn vị phát triển dự án có quy mô 8 tòa tháp với tổng 1.467 căn hộ, gồm các loại 1 phòng ngủ, 1 phòng ngủ+ và 2 phòng ngủ.

Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên MIK Group triển khai với mong muốn góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của người dân địa phương.

Dự án có vị trí tại cửa ngõ khu đô thị Vinhomes Green City sở hữu vị trí kết nối thuận tiện đến TP.HCM và các khu vực trọng yếu của tỉnh Tây Ninh thông qua những tuyến giao thông chính như: DT825, DT823, quốc lộ 1A và cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Nhờ vị trí này, cư dân có thể di chuyển dễ dàng giữa các khu vực kinh tế, hành chính quan trọng.

Nhà ở xã hội Green Nestera cung cấp 1.467 căn nhà

Theo thông tin từ MIK Group, dự án nhà ở xã hội Green Nestera được thiết kế phong cách hiện đại, tối giản, chú trọng công năng sử dụng và hướng đến chất lượng bền vững. Mỗi căn hộ được thiết kế thông minh, tối ưu hóa diện tích, công năng sử dụng linh hoạt phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm cư dân, đặc biệt là gia đình trẻ và người lao động.

Tại dự án, MIK Group cũng đầu tư đa dạng các hạng mục tiện ích nhằm đáp ứng nhu cầu cuộc sống hàng ngày của cư dân, tạo điều kiện cho các hoạt động thư giãn và giao lưu trong khuôn viên dự án.

Bên cạnh đó, với vị trí nằm trong khu vực đã được phát triển đồng bộ và liền kề các khu đô thị lớn, Green Nestera thừa hưởng hệ thống tiện ích sẵn có của khu vực. Cư dân có thể dễ dàng tiếp cận trường học, bệnh viện, siêu thị, trung tâm thương mại và các cơ quan hành chính, giúp hình thành một nhịp sống thuận tiện trong vùng phát triển năng động của Tây Ninh.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Green Nestera

Chia sẻ tại lễ khởi công, ông Nguyễn Dũng Minh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn MIK Group cho biết, doanh nghiệp đặt kỳ vọng dự án nhà ở xã hội Green Nestera sẽ trở thành một môi trường sống phù hợp, đáp ứng được nhu cầu an cư thiết yếu của người dân Tây Ninh. Bên cạnh đó, thông qua việc đầu tư các tiện ích cộng đồng và chú trọng yếu tố tiện nghi trong thiết kế, dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng sống và hỗ trợ mục tiêu an sinh của địa phương.