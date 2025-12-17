Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo xử lý các vướng mắc trong quản lý chung cư

Đình Sơn
Đình Sơn
17/12/2025 17:16 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố, nhất là việc tháo gỡ các vướng mắc để cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc có liên quan nhằm đẩy nhanh việc cấp sổ hồng cho người mua căn hộ và cho phần diện tích khác trong chung cư trên địa bàn thành phố.

Đồng thời khẩn trương hướng dẫn ban quản trị nhà chung cư trong công tác gia hạn giấy phép môi trường trong nhà chung cư. Sở phải có báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP.HCM trước ngày 1.1.2026.

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo xử lý các vướng mắc trong quản lý chung cư - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo xử lý các vướng mắc trong quản lý chung cư, nhất là việc tháo gỡ cấp sổ hồng cho người mua nhà

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Thuế TP.HCM được giao khẩn trương hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan (đơn vị quản lý vận hành, ban quản trị nhà chung cư, chủ sở hữu nhà chung cư) trong công tác kê khai và nộp thuế đối với hoạt động cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Công tác thu, chi kinh phí bảo trì, kinh phí quản lý vận hành và các hoạt động thu chi khác trong nhà chung cư.

UBND các phường, xã, đặc khu chủ động, phối hợp các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình nhà chung cư, nhà chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn thành phố. Đồng thời tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh đối với công tác quản lý vận hành nhà chung cư.

Trước đó, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi UBND TP.HCM kiến nghị gỡ khó cho công tác vận hành nhà chung cư vốn đang tồn tại khá nhiều "bất ổn". Nóng nhất vẫn là câu chuyện chậm làm sổ hồng cho người mua nhà, những tranh chấp liên quan đến quỹ bảo trì 2% giữa chủ đầu tư và ban quản trị.

