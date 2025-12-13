Vì sao sau 3 tuần lũ lớn, chung cư Ecohome Nhơn Bình vẫn chưa khôi phục được điện, nước?

Ngày 12.12, Ban Quản lý dự án chung cư Ecohome Nhơn Bình (thuộc TP.Quy Nhơn, Bình Định cũ) cho biết đơn vị đang phối hợp các bộ phận liên quan để khắc phục toàn bộ hệ thống điện, nước, thang máy… bị hỏng sau khi tầng hầm tòa nhà ngập sâu trong lũ đêm 18 và ngày 19.11.

Cư dân còn nhiều khó khăn, thang máy và thiết bị chưa ổn định

Ông Lê Nguyễn Thành Danh, Giám đốc Ban Quản lý chung cư Ecohome Nhơn Bình, cho biết đợt lũ "vượt xa mọi dự báo", khiến toàn bộ tầng hầm chìm trong nước, bùn đặc phủ kín thiết bị kỹ thuật. Hệ thống điện, nước, thang máy đều tê liệt, gây nhiều bất tiện cho cư dân.

Tầng hầm chung cư Ecohome Nhơn Bình bị ngập sâu khiến hệ thống điện, nước, hạ tầng kỹ thuật và nhiều xe máy của cư dân bị hư hỏng ẢNH: TRẦN VIỆT

Ngay sau sự cố, Ban Quản lý đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Gia Lai hỗ trợ hút nước. Trong 5 ngày (21 - 25.11), lực lượng cứu hộ dùng 2 xe chuyên dụng và 4 máy bơm hút nước liên tục. Tuy nhiên, khi nước rút gần hết, lớp bùn đặc dày khiến máy bơm không còn hoạt động được.

Công an P.Quy Nhơn Đông cử lực lượng hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự và phối hợp triển khai công tác khắc phục.

Từ ngày 26.11, Ban Quản lý, Ban Quản trị và một số cư dân phải tự vét bùn, tát nước, vệ sinh phòng máy nhiều ngày liên tiếp. Ngày 27.11, hai máy bơm của tòa nhà được tháo ra xử lý bùn đất, sấy khô để tạm bơm nước sạch cho cư dân sử dụng.

Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Gia Lai bơm nước từ tầng hầm ra ngoài ẢNH: TRẦN VIỆT

Công ty Điện lực Gia Lai sau đó vào kiểm tra, xử lý sự cố. Tối 7.12, hệ thống điện tầng hầm được đấu nối tạm nhằm đưa điện lên các tầng phục vụ cơ bản.

"Hiện cư dân đã có điện, nước nhưng chỉ đạt 30 - 40% công suất. Vì đang đấu nối tạm, nếu sử dụng đồng loạt sẽ dễ quá tải, sập điện hoặc mất nước", ông Danh nói.

Trong khi đó, ông Vũ Tuấn Anh, Trưởng ban Quản trị chung cư Ecohome Nhơn Bình, cho biết còn rất nhiều khó khăn trong quá trình xử lý, khắc phục sau khi ngập lũ để hỗ trợ cư dân trở về cuộc sống bình thường.

Hiện 4 thang máy đã tạm khắc phục nhưng 2 thang vẫn chưa hoạt động ổn định. Nhiều thời điểm cư dân phải chờ đợi lâu, đặc biệt vào giờ cao điểm học sinh đến trường.

"Trong nhà, thiết bị điện chưa thể dùng đủ công suất. Hầm xe còn nhiều hạng mục hư hỏng, xe phải để tạm ngoài trời", ông Anh nói.

Ban Quản lý chung cư Ecohome Nhơn Bình khắc phục hạ tầng bị ngập nước, dính bùn đất sau lũ ẢNH: TRẦN VIỆT

Vì sao tiến độ khắc phục tại chung cư Ecohome Nhơn Bình chậm?

Trước bức xúc của cư dân, đại diện Ban Quản trị chung cư cho biết quá trình khắc phục phải tuân thủ nghiêm quy định về chi phí bảo trì. Các hạng mục hư hỏng do thiên tai được chi từ quỹ bảo trì (được bàn giao từ chủ đầu tư).

Ban Quản trị chỉ có quyền tự quyết khoản chi dưới 50 triệu đồng theo quy chế nhà chung cư (quy chế thu, chi tài chính được ban hành lần 2), các hạng mục có giá trị chi trên 50 triệu đồng buộc phải lấy ý kiến cư dân và cần trên 50% đồng ý. Đến ngày 2.12, Ban Quản trị mới đủ phiếu thông qua điều chỉnh quy chế thu chi để triển khai công tác lựa chọn nhà thầu để khắc phục hệ thống kỹ thuật khu vực tầng hầm.

Ngành điện lực kiểm tra, xử lý hệ thống điện tại tầng hầm chung cư Ecohome Nhơn Bình ẢNH: TRẦN VIỆT

Hiện Ban Quản lý đang làm việc với đơn vị bảo hiểm để giám định thiệt hại và đề nghị giá trị, mức độ bồi thường. Đồng thời, Ban Quản lý hỗ trợ Ban Quản trị tìm kiếm nhà thầu đủ năng lực và chi phí cạnh tranh để triển khai khắc phục hệ thống PCCC, hệ thống điện, hệ thống thông gió, chiếu sáng…

"Chúng tôi chưa thể đưa ra con số thiệt hại cuối cùng. Cần chờ các nhà thầu kiểm tra chi tiết tình trạng hư hỏng thiết bị mới đánh giá chính xác được", ông Danh cho hay.