Tin vui với người dân: Sổ trắng, sổ xanh có giá trị tương đương sổ hồng

Theo Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đơn vị này nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phản ánh việc trên địa bàn thành phố còn tồn tại một số loại giấy chứng nhận với tên gọi như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có màu trắng chữ đen, thường được gọi là sổ trắng; giấy có màu trắng chữ xanh, thường được gọi là sổ xanh được các cơ quan nhà nước cấp trong giai đoạn 1993 - 1997 nhưng không đúng mẫu theo quy định luật Đất đai và luật Nhà ở tại thời điểm cấp.

Cục Quản lý đất đai cho biết, các loại sổ trắng, sổ xanh, quyết định chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy giao đất… được cấp trong giai đoạn 1993 - 1997 như phản ánh của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 điều 256 luật Đất đai năm 2024.

Không những vậy, Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ 1.1.2026 quy định một số cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật Đất đai thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có sổ trắng, sổ xanh tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp từ ngày 15.10.1993 trở về sau thì được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) theo quy định tại khoản 3 điều 137 luật Đất đai.

Do đó, trường hợp đã có sổ trắng, sổ xanh do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không theo mẫu quy định thì thực hiện việc cấp đổi sang sổ hồng hiện nay theo quy định.