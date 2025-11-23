Ông bà U70 hào hứng đến nhà văn hóa nhận giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

Ngày 23.10, phường Đồng Xoài (tỉnh Đồng Nai) cho biết, vừa tổ chức ra quân triển khai hoạt động về chuyển đổi số "điểm" tại khu phố Tân Thành 2 với phương châm "Chính quyền vì nhân dân phục vụ và mục tiêu xây dựng chính quyền số, công dân số". Nhiều trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký giấy khai sinh... đã được trả kết quả ngay tại nhà văn hóa, mang lại thuận tiện cho người dân.

Nhiều người cao tuổi đến nhà văn hóa để nhờ các công chức trẻ tư vấn, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hoạt động diễn ra đã thu hút hàng trăm người dân địa phương đến với mong muốn được các lực lượng hướng dẫn "cầm tay chỉ việc", thực hiện các thao tác nộp hồ sơ trực tuyến trên mạng.

Việc triển khai tại nhà văn hóa khu phố vào cuối tuần giúp người dân, công nhân và cả người lớn tuổi dễ dàng tiếp cận dịch vụ công, chỉ cần đi bộ hoặc di chuyển vài phút là được hỗ trợ làm thủ tục trực tuyến.

Phường Đồng Xoài tặng quà các công dân đến làm các thủ tục hành chính đầu tiên ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Vũ Văn Đoan, Bí thư chi bộ khu phố Tân Thành 2, cho biết: Khu dân cư hiện có 470 hộ dân, với 2.300 nhân khẩu, khá nhiều người dân làm rẫy và làm tại các khu công nghiệp lân cận. Việc chính quyền địa phương về tận nhà văn hóa khu dân cư hướng dẫn, làm thủ tục hành chính, bà con rất ủng hộ.

Các bàn hỗ trợ luôn kín người dân đến để được hướng dẫn, hỗ trợ ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Nếu lên phường thì bà con phải thu xếp thời gian, mất nhiều thời gian chờ đợi. Nhưng hôm nay khu phố Tân Thành 2 được thí điểm chuyển đổi số ngay tại khu dân cư, bà con rất phấn khởi vì làm các thủ tục hành chính nhanh, gọn và dễ dàng", ông Đoan chia sẻ.

Khu vực hỗ trợ giúp các cá nhân, hộ kinh doanh đăng ký các thủ tục liên quan đến lĩnh vực thuế ẢNH: HOÀNG GIÁP

Qua quan sát thực tế, nhiều người dân còn bỡ ngỡ khi thao tác các bước thực hiện các thủ tục hành chính. Đặc biệt là những người dân làm rẫy, làm vườn, công nhân hay cả các hộ kinh doanh vừa và nhỏ tại địa phương.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân thủ tục đăng ký xe ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tuy vậy, nhờ sự hướng dẫn tận tâm của lực lượng hỗ trợ, hầu hết người dân đều hài lòng khi được trải nghiệm, đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến, nhận kết quả ngay tại nhà văn hóa khu phố.

Đáng chú ý, có cả những cặp vợ chồng 'U50', 'U70' cũng đến để làm hồ sơ, thủ tục và nhận kết quả giấy chứng nhận kết hôn ngay tại khu dân cư, do bị mất từ trước đó; hay các bậc phụ huynh đi làm giấy khai sinh cho con…

Bà Nguyễn Thị Son cùng chồng dù đã U70 nhưng vẫn đi đăng ký kết hôn và vui mừng khi thủ tục nhanh chóng, còn được chính quyền địa phương tặng quà ẢNH: HOÀNG GIÁP

Từ sáng sớm, 2 vợ chồng bà Nguyễn Thị Son (68 tuổi) và ông Đàm Đức Nhung (77 tuổi, ở phường Đồng Xoài) đã hào hứng, vui vẻ cùng nhau đến nhà văn hóa khu phố Tân Thành 2 để nhận giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Ông bà đã kết hôn gần 50 năm qua, nhưng do mất giấy chứng nhận, nên đã đi làm lại và rất vui khi thủ tục diễn ra nhanh chóng.

"Hôm nay không chỉ được trao giấy đăng ký kết hôn mà còn được tặng hoa, quà, nhân lời chúc mừng và khích lệ, chúng tôi rất là vui mừng, cám ơn rất nhiều", bà Nguyễn Thị Son (68 tuổi, ở phường Đồng Xoài) cùng chồng là ông Đàm Đức Nhung (77 tuổi) chia sẻ.

Bà Nông Thị Hạnh cùng chồng nhận giấy chứng nhận kết hôn ngay tại nhà văn hóa khu phố, không phải lên phường ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Vũ Văn Mười, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Xoài cho biết, địa phương thời gian qua rất tập trung vào công tác chuyển đổi số, không chỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức mà cả người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Việc trực tiếp xuống hỗ trợ, hướng dẫn người dân cũng là cách để phường đánh giá mức độ "chuyển đổi số" thực tế trong quần chúng nhân dân. Từ đó làm cơ sở để tiếp tục trang bị trang thiết bị hỗ trợ, hạ tầng cho các nhà văn hóa, giúp người dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại khu dân cư, cũng nhằm góp phần giảm áp lực cho trung tâm phục vụ hành chính công của phường.

Bí thư Đảng ủy phường Đồng Xoài trải nghiệm các ứng dụng công nghệ số trên điện thoại ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đi kiểm tra 14 nhà văn hóa còn lại, để tìm hiểu những vướng mắc, khó khăn. Trên cơ sở đó sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ, hướng dẫn, làm sao để người dân thao tác thuần thục, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc thực hiện các thủ tục hành chính", ông Mười chia sẻ.