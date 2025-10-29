Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai tiếp xúc cử tri tại Bình Phước và Đồng Xoài

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông tin nhanh đến các cử tri kết quả 5 kỳ họp của HĐND tỉnh khóa X kể từ khi đưa vào vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; kết quả tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng năm 2025 của tỉnh Đồng Nai.

Cử tri phường Bình Phước và phường Đồng Xoài (thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ) cũng đã có hơn 30 lượt ý kiến, kiến nghị gửi đến các đại biểu HĐND tỉnh.

Cử tri phường Bình Phước kiến nghị về chính sách bồi thường, giải tỏa cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cử tri phản ánh, hiện trên địa bàn 2 phường có nhiều tuyến đường giao thông đã bị xuống cấp, hư hỏng, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân; một số dự án quy hoạch đã lâu, nhưng chưa được triển khai, gây khó khăn cho người dân trong vùng; nhiều tuyến đường được đầu tư xây dựng còn dở dang, chưa tạo sự kết nối như đường Trường Chinh, Võ Văn Tần, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo…; tình trạng ngập úng cục bộ tại một số tuyến đường mỗi khi mưa lớn.

Cử tri cũng phản ánh về việc một số trường học quá tải học sinh, thiếu biên chế giáo viên buộc các trường phải dồn lớp, ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy của nhà trường.

Chủ tịch UBND phường Bình Phước trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đáng chú ý, nhiều cử tri tỏ ra lo lắng về đơn giá đền bù và chính sách liên quan đến dự án cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành chưa thật sự thỏa đáng, có thể ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân khi thu hồi đất và kiến nghị các ban, ngành xem xét điều chỉnh để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Tại hội nghị, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo các sở, ngành cũng như UBND phường Đồng Xoài, phường Bình Phước trả lời.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng người dân phản ánh một số tuyến đường trục chính và các tuyến đường hẻm đang bị hư hỏng, xuống cấp là thực tế diễn ra hiện nay ẢNH: HOÀNG GIÁP

Giám đốc Sở xây dựng tỉnh Đồng Nai Nguyễn Anh Tuấn cho rằng các kiến nghị của người dân liên quan đến các tuyến đường giao thông đang xuống cấp, hư hỏng là thực tế hiện nay, đồng thời đề nghị UBND các địa phương quan tâm, kiểm tra và sớm có hướng xử lý.

Phát biểu tại hội nghị, bà Tôn Ngọc Hạnh cho biết, đây là buổi tiếp xúc cử tri đầu tiên bà được dự trên cương vị Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai sau khi 2 tỉnh sáp nhập và rất hoan nghênh các đóng góp, kiến nghị, góp ý của cử tri đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Bà Hạnh cho rằng, hiện nay phường Đồng Xoài và phường Bình Phước là 2 địa phương nằm trong khu vực mà Đồng Nai xác định sẽ là trục tăng trưởng, động lực phát triển mới của tỉnh.

Cử tri phường Đồng Xoài kiến nghị tình trạng quá tải học sinh, thiếu biên chế giáo viên tại các trường học ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sau sáp nhập, tỉnh đang thực hiện công tác quy hoạch lại, dự kiến cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026, Đồng Nai có quy hoạch tỉnh mới. Đến hết năm 2026, sẽ xong quy hoạch phân khu của 95 xã phường trong toàn tỉnh, để giúp các địa phương thu hút đầu tư, phát triển.

Bà Hạnh cũng đề nghị các địa phương, sở ngành liên quan tiếp thu và nhanh chóng xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân trong thẩm quyền của mình; giao UBND các phường Bình Phước, Đồng Xoài đối thoại, tiếp công dân để giải quyết thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của người dân.

Bà Tôn Ngọc Hạnh mong muốn người dân sẽ đồng hành, ủng hộ dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành để dự án sớm được triển khai ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đối với dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, bà Hạnh nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm, sau khi hoàn thành sẽ tạo động lực phát triển mới cho khu vực rộng lớn phía bắc của tỉnh. Do đó, bà mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành, ủng hộ để dự án sớm triển khai, đưa vào sử dụng. Đối với sự lo lắng của cử tri, bà Hạnh cho biết, sẽ tiếp thu và làm việc lại với các sở, ngành, UBND tỉnh, để có những hướng dẫn, giải thích và phương án xử lý hợp lý.

"Chính quyền địa phương, cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường làm nhiệm vụ tuyên truyền, thực hiện chính sách trực tiếp tiếp xúc và trao đổi với người dân cũng cần đảm bảo hiểu đúng, đủ các chính sách hiện hành, nhằm đảm bảo các thông tin khi đến người dân được đầy đủ và chính xác, tạo sự đồng thuận trong nhân dân", bà Hạnh phát biểu.