Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng: Đưa ý kiến 'nóng' của cử tri đến nghị trường Quốc hội

Xung quanh công tác chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 1.10, ông Nguyễn Hữu Thông, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, đã trao đổi với PV Thanh Niên về những ý kiến “nóng” mà cử tri trong tỉnh quan tâm.

Theo ông Thông, kỳ họp thứ 10 dự kiến khai mạc vào ngày 20.10 và kéo dài đến ngày 12.12.2025. Đây sẽ là kỳ họp dài ngày nhất trong nhiệm kỳ, với nhiều nội dung quan trọng, từ công tác lập pháp, giám sát đến việc quyết định các vấn đề lớn của đất nước.

Ông Nguyễn Hữu Thông, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại nghị trường Quốc hội, kỳ họp thứ 9 ẢNH: GIA HÂN

Lắng nghe ý kiến cử tri

Ông Nguyễn Hữu Thông cho biết, thời gian qua Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hoạt động này thu hút hơn 2.000 cử tri tại 37 điểm cầu trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, các ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cũng trực tiếp tham dự 13 hội nghị tiếp xúc cử tri ở cơ sở, với gần 1.000 lượt người dân tham gia.

“Chúng tôi coi đây là kênh thông tin quan trọng nhất để chuẩn bị cho kỳ họp. Ý kiến, kiến nghị của cử tri là cơ sở để các đại biểu phản ánh, tranh luận, đề xuất chính sách tại nghị trường. Nhiều vấn đề cụ thể như hạ tầng giao thông xuống cấp, khó khăn trong nông nghiệp công nghệ cao, vướng mắc về chính sách đất đai, tín dụng, cũng như chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, an sinh xã hội… đã được người dân nêu thẳng thắn", ông Thông nhấn mạnh.

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri tại P.Mũi Né ẢNH: CTV

Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh đã được chuyển đến các cơ quan chức năng để trả lời, giải quyết. Những vấn đề vượt thẩm quyền được Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tổng hợp đầy đủ, gửi đến diễn đàn Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.

Tích cực giám sát, phản ánh thực tiễn

Song song tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng còn tích cực tham gia các đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội. Trong đó có chuyến giám sát tối cao của Quốc hội tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân (thuộc tỉnh Bình Thuận cũ, nay thuộc Lâm Đồng). Đây là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa lớn đối với an ninh năng lượng, song cũng đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến môi trường, đời sống dân sinh và quy hoạch phát triển vùng.

"Việc trực tiếp giám sát ở cơ sở, làm việc với các bộ, ngành và địa phương giúp đại biểu có góc nhìn đa chiều, từ đó tham gia thảo luận, xây dựng chính sách sát thực tế hơn. Hoạt động giám sát cũng là cơ sở để chúng tôi đưa ra kiến nghị, giải pháp tại nghị trường, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, đồng thời góp phần nâng cao an sinh xã hội cho người dân", ông Thông chia sẻ.

Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng ẢNH: Q.H

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng triển khai là tham gia góp ý, chuẩn bị cho các dự án luật sẽ được trình thảo luận tại kỳ họp thứ 10. Đây là kỳ họp có số lượng dự luật nhiều, phạm vi rộng, tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống xã hội.

Theo ông Thông, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức các hội nghị góp ý, lấy ý kiến bằng văn bản với sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học, các cơ quan tư pháp và tổ tư vấn chính sách, pháp luật của tỉnh.

Nhiều dự luật quan trọng đã được nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng, như: luật Đất đai (sửa đổi), luật Báo chí (sửa đổi), luật Chuyển đổi số, luật Công nghệ cao (sửa đổi), luật Giáo dục nghề nghiệp và đại học (sửa đổi), luật An ninh mạng, luật Tiết kiệm chống lãng phí…

"Đoàn ĐBQH không chỉ lắng nghe ý kiến của cử tri, mà còn lấy ý kiến từ các chuyên gia, giới nghiên cứu. Nhờ vậy, khi thảo luận tại Quốc hội, ý kiến của đoàn vừa mang tính chủ động, vừa phản ánh sâu sát, đúng với thực tiễn", ông Thông cho hay.

Khảo sát vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và hạ tầng giao thông

Một điểm mới trong hoạt động chuẩn bị lần này là Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã khảo sát việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (sau sáp nhập), đồng thời kiểm tra các tuyến giao thông trọng yếu trên địa bàn như QL27, QL28, QL28B và QL14C.

Theo ông Thông, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Lâm Đồng bước đầu cho thấy hiệu quả, bộ máy gọn nhẹ, thủ tục hành chính được rút ngắn.

"Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều khó khăn như cơ sở vật chất thiếu thốn, năng lực cán bộ chưa đồng đều, hệ thống pháp luật còn chồng chéo. Đoàn sẽ phản ánh trung thực cả mặt được và chưa được, từ đó kiến nghị hoàn thiện chính sách tốt hơn", ông Thông cho biết.

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tham gia giám sát tối cao tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân ẢNH: QUẾ HÀ

Hạ tầng giao thông cũng là mối lo lớn khi nhiều tuyến đường xuống cấp, lưu lượng xe tăng nhanh, nguy cơ cao mất an toàn, trong khi công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án còn chậm.

“Phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của Lâm Đồng gắn chặt với quy hoạch mạng lưới giao thông. Vì vậy, việc kiến nghị đầu tư, nâng cấp, mở rộng hạ tầng sẽ là một trong những trọng tâm chúng tôi mang ra nghị trường", ông Thông nhấn mạnh.

Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội được đánh giá là kỳ họp có khối lượng công việc nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ. Theo ông Thông, đây cũng là dịp để đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng khẳng định vai trò cầu nối giữa nghị trường với thực tiễn địa phương và cử tri trong tỉnh.

“Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ cả về nội dung lẫn điều kiện tham gia kỳ họp. Ngoài công tác khảo sát, giám sát, đoàn còn lấy ý kiến cử tri và chuyên gia cho các dự án luật. Nhờ vậy, khi bước vào nghị trường, sẽ chủ động hơn trong việc phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri", ông Nguyễn Hữu Thông khẳng định.