Công an TP.HCM ra mắt 'Trạm công dân số'

Ngày 10.10, Công an TP.HCM đã tổ chức lễ ra mắt mô hình "Trạm công dân số" tại khu cao ốc Đảo Kim Cương (phường Bình Trưng). Đây là địa điểm được chọn thí điểm đầu tiên trên toàn thành phố, nhằm đánh giá hiệu quả thực tiễn trước khi nhân rộng.

Mô hình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10.10.

Người dân khu cao ốc Đảo Kim Cương trải nghiệm các tiện ích ngay tại khu vực mình đang sinh sống

ẢNH: NI NA

Đưa dịch vụ công đến gần dân hơn

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tá Nguyễn Ngọc Hải, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM, nhấn mạnh mô hình thể hiện rõ quan điểm "lấy người dân làm trung tâm", đưa dịch vụ công đến gần dân hơn, thuận tiện và minh bạch hơn.

"Việc triển khai Trạm công dân số không chỉ là đưa công nghệ vào hỗ trợ quản lý, mà còn là bước chuyển căn bản trong tư duy phục vụ. Người dân có thể tiếp cận, thực hiện các dịch vụ ngay tại nơi ở, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời giảm tải áp lực cho bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục của các cơ quan hành chính", thượng tá Hải phân tích.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải phát biểu ra mắt mô hình “Trạm công dân số” ẢNH: NI NA

Mục tiêu của mô hình là cung cấp các tiện ích và điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay tại nơi ở. Thay vì phải đến cơ quan hành chính, người dân có thể trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính, tra cứu hồ sơ hoặc phản ánh thông tin an ninh trật tự ngay tại khu chung cư.

"Trạm công dân số" được tích hợp 2 nhóm tính năng chính: Kiosk dịch vụ công là hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tra cứu tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, gửi phản ánh về an ninh trật tự hoặc các vấn đề khác.

Bên cạnh đó, mô hình còn tích hợp nhiều tiện ích dân sinh thiết thực như: đăng ký mua bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh trực tuyến kết nối với bác sĩ từ xa; thanh toán hóa đơn điện, nước, học phí; sử dụng các dịch vụ tài chính, ngân hàng như mở tài khoản, đăng ký thẻ tín dụng, định danh và mua sim chính chủ.

Cư dân cao ốc Đảo Kim Cương trải nghiệm tiện ích khám sức khỏe, tư vấn trực tiếp với bác sĩ tại Kiosk ẢNH: NI NA

Có mặt tại sự kiện, nhiều cư dân đã trực tiếp trải nghiệm các tiện ích. Lúc 10 giờ 30, bà Nguyễn Thị Hà (67 tuổi) tiến hành khám sức khỏe cơ bản qua Kiosk. Toàn bộ quá trình đo nhịp tim, huyết áp… chỉ gói gọn trong 5 phút.

"Trước đây mỗi lần đi khám tổng quát, tôi phải chờ nhiều tiếng đồng hồ mới xong các chỉ số cơ bản. Nay chỉ cần vài phút là có kết quả rõ ràng, chính xác. Tôi thấy rất tiện lợi, nhất là với người lớn tuổi như tôi", bà Hà chia sẻ.

Người dân cao ốc Đảo Kim Cương trải nghiệm khám sức khỏe ẢNH: NI NA

Tương tự, ông Lê Quang Hiệu (56 tuổi) cho biết: "Tôi và nhiều người lớn tuổi thường ngại ra bệnh viện, nhưng giờ có thể đến đây đo huyết áp, nhịp tim thường xuyên. Mọi thao tác rất nhanh, chính xác, lại dễ sử dụng. Tôi thích nhất là chức năng sức khỏe này".

Nền tảng cho đô thị thông minh

Ông Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch UBND phường Bình Trưng, cho rằng việc triển khai Trạm công dân số tại khu dân cư thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện Đề án 06 và chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Theo ông Thanh, mô hình giúp người dân dễ dàng tiếp cận các thủ tục hành chính như đăng ký cư trú, cấp căn cước công dân, hộ chiếu, khai sinh, khai tử, xác nhận giấy tờ… mà không cần phải di chuyển xa. Bên cạnh đó, người dân có thể thanh toán hóa đơn, tiếp cận dịch vụ y tế, bảo hiểm, ngân hàng số ngay tại nơi sinh sống.

Với mô hình “Trạm công dân số”, người dân có thể làm thủ tục hành chính chỉ trong một lần quét mã ẢNH: NI NA

"Chính quyền địa phương cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các đơn vị liên quan để đảm bảo hạ tầng, an ninh thông tin, cũng như hướng dẫn người dân sử dụng - đặc biệt là người lớn tuổi qua các buổi tập huấn, hỗ trợ tận nơi", ông Thanh cho biết.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hải khẳng định: “Chúng tôi không chỉ đưa dịch vụ đến gần người dân, mà còn phải đảm bảo người dân có thể sử dụng thành thạo, cảm thấy thuận tiện, an toàn và tin tưởng khi sử dụng dịch vụ số”.

Cư dân cao ốc Đảo Kim Cương trải nghiệm tiện ích tư vấn trực tiếp với bác sĩ tại Kiosk ẢNH: NI NA

Sau khi triển khai thí điểm tại cao ốc Đảo Kim Cương, Công an TP.HCM sẽ đánh giá hiệu quả và từng bước nhân rộng mô hình ra toàn thành phố, tiến tới hình thành mạng lưới “Trạm công dân số” rộng khắp, phục vụ mọi đối tượng trong xã hội.