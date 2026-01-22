Thêm nhiều chung cư được gỡ vướng cấp sổ hồng cho người mua nhà

Chung cư gần 10 năm chưa được cấp sổ hồng

Đầu tiên là chung cư Gold View trên đường Bến Vân Đồn (quận 4, TP.HCM cũ) do Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 23.061 m2 và chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, khu đất có diện tích 20.861 m2 xây dựng khu văn phòng - thương mại - dịch vụ kết hợp căn hộ ở, với số lượng căn hộ toàn dự án là 1.809 căn. Giai đoạn 1 đã hoàn thành và bàn giao nhà cho khách hàng vào ở từ năm 2017.

Giai đoạn 2 của dự án có diện tích 2.200 m2 sử dụng làm đất cây xanh cảnh quan, nhưng đến nay chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng do các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

Chủ đầu tư cho biết, hiện phần diện tích đất 2.200 m2 còn lại có 50 hộ dân đang sinh sống với nhà cửa kiên cố, nên việc doanh nghiệp tự thỏa thuận bồi thường, di dời đối với phần diện tích trên là không khả thi. Do đó chủ đầu tư kiến nghị, nhà nước hỗ trợ thu hồi đất, giao đất cho doanh nghiệp, doanh nghiệp chịu kinh phí.

Do 2.200 m2 giai đoạn 2 của dự án chưa được đền bù giải tỏa, nên thời gian qua công tác cấp sổ hồng cho người mua nhà tại dự án này bị ách tắc.

Sau gần 10 năm được giao nhà, đến nay khách hàng mới có cơ hội được cấp sổ hồng

Một dự án khác là chung cư Sunrise Riverside ở xã Nhà Bè, do Công ty TNHH bất động sản Nova Riverside (thuộc Tập đoàn Novaland) làm chủ đầu tư. Dự án gồm 2.243 căn hộ, 112 căn thương mại dịch vụ và 874 căn văn phòng.

Đến nay, dự án đã cấp sổ hồng cho 1.415 căn hộ. Chính vì vậy, chủ đầu tư đề nghị cấp sổ cho 874 căn văn phòng, 25 căn thương mại dịch vụ và 110 căn hộ.

Tại khu nhà ở xã hội Ehomes Nam Sài Gòn, xã Bình Hưng, do Công ty cổ phần Bất động sản Nguyên Sơn làm chủ đầu tư, với tổng cộng 1.678 căn căn hộ, trong đó có 282 căn bán thương mại, 1.396 căn nhà ở xã hội.

Dự án này Văn phòng đăng ký đất đai TP.HCM yêu cầu các đơn vị có liên quan làm rõ một số nội dung như việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bàn giao 2% quỹ bảo trì... trước khi cấp sổ hồng cho khách hàng.

Tại khu nhà ở Dragon Village, phường Long Trường, do Công ty cổ phần Bất động sản Dragon Village làm chủ đầu tư gồm 609 căn nhà, trong đó đã cấp sổ hồng cho 543 căn.

Ưu tiên cấp sổ hồng cho người mua nhà

Đối với dự án Gold View, ông Nguyễn Toàn Thắng cho rằng, đối với việc xử lý phần đất 2.200 m2 còn lại Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ có văn bản báo cáo xin ý kiến của UBND TP.HCM.

Trước mắt đề nghị chủ đầu tư báo cáo phần chia tách phần sàn thương mại, hướng xử lý đối với 2.200 m2; thực hiện các nghĩa vụ phát sinh sau đó tiến hành cấp sổ hồng cho người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính từ tầng 6 trở lên. Đối với các phần còn lại tạm thời chờ xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư.

Dự án chung cư Sunrise Riverside, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất cấp sổ hồng sau khi chủ đầu tư hoàn thành hồ sơ về môi trường và một số hạng mục liên quan.

Nhà ở xã hội Ehomes Nam Sài Gòn được ưu tiên đẩy nhanh cấp sổ hồng cho khách hàng

Với khu nhà ở xã hội Ehomes Nam Sài Gòn, ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất và yêu cầu các đơn vị liên phải hoàn thiện các thủ tục sớm nhất để cấp sổ hồng cho người mua nhà. Bởi dự án nhà ở xã hội này có số căn cần cấp sổ rất nhiều.

Dự án Dragon Village, sau khi các đơn vị có báo cáo ông Nguyễn Toàn Thắng cũng yêu cầu các đơn vị hoàn thành các thủ tục để cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Ngoài ra, các dự án khác như khu nhà ở Trường Lưu do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM làm chủ đầu tư, chung cư thương mại - dịch vụ officetel do Công ty cổ phần Xây lắp vật tư kỹ thuật làm chủ đầu tư, khu nhà ở phường Phước Long do Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh địa ốc Trí Kiệt làm chủ đầu tư, ông Nguyễn Toàn Thắng cũng đề nghị các đơn vị phải hoàn thiện các thủ tục để cấp sổ hồng cho khách hàng.