Nhà ở xã hội phải đến đúng tay người cần

Như Thanh Niên đề cập, báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng cho thấy trong năm 2025 cả nước hoàn thành 102.633 căn nhà ở xã hội (NƠXH), đạt 102% so với chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời cả nước cũng đang khởi công mới 90 dự án, với quy mô khoảng 95.630 căn.

Tính lũy kế đến nay cả nước có 698 dự án NƠXH đang được triển khai, với quy mô 657.441 căn; trong đó hoàn thành 193 dự án (169.143 căn); đã khởi công xây dựng, đang triển khai 200 dự án (134.111 căn). Ngoài ra có 305 dự án, với quy mô 354.187 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 62% so với chỉ tiêu xây dựng 1 triệu căn NƠXH.

Một khu nhà ở xã hội tại TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho hay riêng trong năm 2026, Chính phủ đặt mục tiêu đưa ra thị trường khoảng 160.000 căn NƠXH, với mức giá trung bình khoảng 20 - 25 triệu đồng/m2, phù hợp khả năng chi trả của người dân.

Để làm được điều này, thời gian tới Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển NƠXH và nhà ở thương mại có giá phù hợp, đẩy nhanh tháo gỡ vướng mắc dự án, hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường, hướng tới xây dựng thị trường bất động sản minh bạch, ổn định, lành mạnh và bền vững.

Điều kiện cần đã có

Tiếp nhận những thông tin về "bức tranh NƠXH" từ số liệu của Bộ Xây dựng, đa số bạn đọc (BĐ) Thanh Niên tin tưởng "giá nhà, đất sẽ sớm được kéo giảm về sát giá trị hợp lý ngay từ giai đoạn 2026 - 2027". Lý giải, BĐ Trường Lưu nêu ý kiến: "Giá bán NƠXH mềm vì được kiểm soát thông qua nhiều cơ chế ưu đãi dành cho chủ đầu tư. Nhờ đó, NƠXH tạo ra mặt bằng giá thấp hơn nhiều so với nhà ở thương mại, khiến giá nhà đất trên thị trường sẽ phải hạ xuống để cân bằng. Đây chính là một hình thức điều tiết giá nhà".

BĐ Hoang Le phân tích thêm: "Nếu coi NƠXH cũng là một sản phẩm của thị trường bất động sản, thì việc có thêm hàng trăm ngàn sản phẩm sẽ đáp ứng nhu cầu của một bộ phận không nhỏ người dân. Đó là điều kiện cần cho việc giảm áp lực giá nhà trên thị trường".

Đồng tình với những ý kiến trên, BĐ Quân Hữu phân tích thêm: "Để điều tiết giá bất động sản, việc cần làm đầu tiên là phải tăng nguồn cung vào thị trường. Theo dõi tin tức thời gian qua, tôi thấy điều kiện cần cho mục tiêu điều tiết thị trường bất động sản đã thành hình, thông qua hàng loạt chính sách, cơ chế ưu đãi khuyến khích các nhà đầu tư tham gia các dự án NƠXH".

Điều kiện đủ là "thông suốt, minh bạch"

Nhận xét thêm từ ý kiến BĐ Quân Hữu, BĐ Thuy Le cho hay: "Nếu điều kiện cần đã có, thì điều kiện đủ chính là NƠXH phải thông thoáng đến đúng người cần, đúng đối tượng, tránh tình trạng đầu cơ thổi giá".

Nhiều BĐ đóng góp ý kiến, hy vọng kênh phân phối NƠXH được "thông suốt, minh bạch".

BĐ Lê Đức nêu: "Theo quan điểm của tôi, không nên để chủ đầu tư can thiệp, hoặc tham gia vào quá trình thu nhận hồ sơ đăng ký mua NƠXH, vì sẽ vẫn có tâm lý kinh doanh, tâm lý thị trường; trong khi nhà nước đã dành nhiều ưu đãi trong đầu tư NƠXH để phục vụ trước mắt nhu cầu nhà ở cho người lao động".

Tán thành, BĐ NguyenVanDien1958 cho hay: "Để triệt bỏ nạn "cò" NƠXH, đề nghị ai được mua thì chính quyền duyệt trước và chủ đầu tư kiểm tra lại. Như vậy thì làm gì có hiện tượng trục lợi. Còn nếu đã truy ra ai cấu kết làm trái luật pháp thì phạt thật nặng và truy tố hình sự ngay".