Bộ trưởng Xây dựng: Hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội sớm 2 năm

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội XIV sáng 21.1, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã trình bày báo cáo về đột phá mạnh mẽ phát triển kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới.

Ông Minh cho hay, thời gian qua, hạ tầng giao thông có bước phát triển mạnh mẽ, đồng bộ hơn. Đến hết năm 2025, có 3.345 km tuyến chính đường cao tốc và 458 km nút giao, đường dẫn được đưa vào khai thác.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo tham luận tại đại hội ẢNH: TTXVN

Tổng công suất các cảng hàng không tăng hơn 1,6 lần so với năm 2020 (từ 92,4 triệu khách lên 155 triệu khách)... Những kết quả này đã giúp giảm chi phí logistics từ 21% vào năm 2018, đến nay chỉ còn khoảng 17% GDP, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh đó, hệ thống sân bay đã và đang được tập trung đầu tư, nâng cấp hoàn thiện, như các sân bay Long Thành, Gia Bình, Phú Quốc; nhà ga T2 Nội Bài, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất...

Hệ thống đường sắt quốc gia (đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt kết nối đối ngoại, kết nối cảng biển, sân bay...) và hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP.HCM đang được triển khai.

Về hạ tầng đô thị, diện tích nhà ở bình quân đạt 30 m² sàn/người (tăng 5,6 m²). Cả nước đã triển khai hơn 682.000 căn nhà ở xã hội, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát được hơn 334.200 căn...

Nhiều đô thị lớn vẫn đối mặt ùn tắc, ô nhiễm

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng thẳng thắn chỉ rõ nhiều hạn chế trong phát triển kết cấu hạ tầng như quy hoạch hạ tầng mặc dù đã đi trước để định hướng cho đầu tư, đôi khi còn tình trạng "chạy theo" giải quyết ách tắc thay vì kiến tạo không gian mới.

Nhiều đô thị lớn vẫn đối mặt với ùn tắc giao thông, quá tải hạ tầng kỹ thuật - xã hội, ô nhiễm môi trường, ngập úng; nhà ở đô thị còn có những bất cập. Chưa có cơ chế đủ mạnh và hấp dẫn để thu hút nguồn lực tư nhân vào các dự án hạ tầng quy mô lớn, phức tạp theo mô hình TOD...

Đại biểu nghe các báo cáo tham luận ẢNH: TTXVN

Về giải pháp, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy hoạch ngành, hệ thống chỉ tiêu phát triển ngành với tầm nhìn dài hạn, đi trước một bước, mang tính ổn định lâu dài để dẫn dắt, định hướng.

Tập trung các mục tiêu trọng tâm như hình thành hệ thống 5.000 km đường cao tốc. Triển khai đầu tư các tuyến đường sắt quốc gia trọng điểm. Nâng công suất cảng biển lên 1,2 - 1,4 tỉ tấn (tăng 1,33 lần so với hiện nay là 900 triệu tấn/năm); nâng công suất hệ thống cảng hàng không đạt khoảng 275 triệu hành khách (tăng 1,7 lần so với hiện nay là 155 triệu hành khách).

Đặc biệt, ông Minh cho biết, phấn đấu hoàn thành mục tiêu có 1 triệu căn nhà ở xã hội sớm 2 năm và có trên 1,6 triệu căn vào năm 2030 so với mục tiêu. Phấn đấu đạt mục tiêu đô thị hóa trên 50% đến năm 2030 (so với tỷ lệ đô thị hóa hiện nay khoảng 45%).

Đồng thời, chuyển hướng từ “huy động” sang “khơi thông và nuôi dưỡng” các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng. Hoàn thiện cơ chế "lấy hạ tầng nuôi hạ tầng" thông qua việc khai thác hiệu quả quỹ đất để tái đầu tư.

Đặt mục tiêu doanh nghiệp Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ thi công đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, giảm phụ thuộc vào nhà thầu nước ngoài, mà trước hết trong lĩnh vực vận hành khai thác và tiến tới từng bước sản xuất.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, chống thất thoát, lãng phí trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, đặc biệt là kiểm tra, giám sát phòng ngừa từ sớm, từ xa...