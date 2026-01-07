Nóng: Giữ nguyên mô hình Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Văn bản hợp nhất Nghị định 90/VBHN-BNNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đất đai, bao gồm quy định rõ chức năng nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai của các tỉnh, thành phố.

Trong đó nêu rõ, Văn phòng đăng ký đất đai là tổ chức đăng ký đất đai, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh. Có chức năng thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng). Đo đạc, chỉnh lý, lập bản đồ địa chính. Xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin đất đai. Cung cấp dịch vụ công về đất đai và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước khác về đất đai trên địa bàn cấp tỉnh.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai vẫn giữ nguyên như hiện nay, không chuyển về xã ẢNH: ĐÌNH SƠN

Nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đăng ký đất đai đối với đất được nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Thực hiện đăng ký biến động đối với đất được nhà nước giao quản lý, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Thực hiện đo đạc, chỉnh lý, lập bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính. Cấp, đính chính, thu hồi, hủy sổ hồng, hủy kết quả đăng ký biến động trên sổ hồng.

Kiểm tra mảnh trích đo bản đồ địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp sổ hồng.

Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật...

Văn phòng đăng ký đất đai có các phòng chuyên môn và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đặt tại các đơn vị hành chính cấp huyện hoặc tại khu vực.

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được thành lập phòng chuyên môn nếu đáp ứng tiêu chí thành lập phòng theo quy định của pháp luật. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và pháp luật về đất đai.

Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản, hoạt động theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập và hạch toán theo quyết định của UBND cấp tỉnh.

Việc giữ nguyên mô hình hoạt động như hiện nay được cho là sẽ giải quyết nhanh hơn hồ sơ nhà đất của người dân ẢNH: ĐÌNH SƠN

Nguồn thu tài chính của Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai gồm: Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập; nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp gồm thu từ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí, thu từ các dịch vụ công về đất đai, nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Đối với thủ tục đăng ký, cấp sổ hồng thì thu phí thẩm định hồ sơ cấp sổ hồng gồm kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ, tính thống nhất về nội dung thông tin giữa các giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ, các điều kiện đăng ký, cấp sổ hồng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với các công việc còn lại của thủ tục thì thu dịch vụ theo giá cung cấp dịch vụ công do UBND cấp tỉnh ban hành.

Các khoản chi hoạt động, cơ chế tự chủ tài chính của Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập và các pháp luật khác có liên quan.

Đối với hoạt động cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin đất đai do ngân sách địa phương và các nguồn thu khác chi trả.

Quy định cũng nêu rõ, UBND cấp tỉnh ban hành quy chế phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp xã, UBND cấp xã, cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.