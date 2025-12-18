TP.HCM công bố một dự án bất động sản đủ điều kiện bán hàng

Trong thông báo, Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm công khai các thông tin về dự án, chủ đầu tư, nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án đầy đủ, chính xác, trung thực.

Chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán, cho thuê mua nhà ở từ bên đặt cọc để mua, thuê mua khi nhà ở đã có đủ các điều kiện đưa vào kinh doanh theo luật. Sử dụng tiền đã thu từ bên mua, thuê mua để đầu tư xây dựng dự án đúng mục đích sử dụng theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết; tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Việc thanh toán trong mua bán nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng bao gồm cả tiền đặt cọc, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà ở cho bên mua.

Dự án A&K Tower đã xây xong phần hầm móng, đang xây dựng tầng 1

ẢNH: MINH NAM

Phải sử dụng tiền ứng trước của khách hàng theo đúng mục đích đã cam kết. Nếu bên mua chưa được cấp sổ hồng thì chủ đầu tư không được thu quá 95% giá trị hợp đồng. Giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp sổ hồng cho bên mua.

Trường hợp sau khi Sở Xây dựng có văn bản thông báo về nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhưng Công ty cổ phần OBC Thuận An không bán, cho thuê mà thực hiện thế chấp nhà ở này hoặc đăng ký biện pháp bảo đảm khác thì việc bán, cho thuê mua nhà ở sau khi thế chấp/đăng ký biện pháp bảo đảm khác chỉ được thực hiện khi có đủ điều kiện và có văn bản thông báo của Sở Xây dựng.

Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, Công ty cổ phần OBC Thuận An phải ký kết thỏa thuận cấp bảo lãnh với ngân hàng về việc bên bảo lãnh sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho Công ty đối với bên mua, bên thuê mua nhà ở khi công ty không bàn giao nhà ở theo cam kết trong hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Được biết dự án A&K Tower được xây dựng trên diện tích 10.141 m2, với thiết kế gồm 2 block chung cư cao 30 tầng và 1 tầng hầm, cung cấp cho thị trường 1.155 căn hộ có diện tích từ 1 tới 3 phòng ngủ.

Dự án được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Sở Giao dịch về việc chấp thuận phát hành bảo lãnh cho người mua nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án cao ốc A&K Tower.

Trước đó, ngày 2.10.2025, Thuế TP.HCM cũng đã có thông báo xác nhận dự án đã thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước đối với Công ty cổ phần OBC Thuận An tại dự án này với số tiền sử dụng đất nộp hơn 99 tỉ đồng và lệ phí trước bạ là hơn 200 triệu đồng.

Dự án A&K Tower được tổ chức xây dựng vào tháng 7.2025 hiện nay đã xây xong phần hầm móng, đang xây dựng tầng 1 của tòa nhà. Theo chủ đầu tư, dự án dự kiến bàn giao nhà cho khách hàng vào quý 2/2027. Chủ đầu tư dự kiến tổ chức bán hàng vào tháng 1/2026 với mức giá khoảng 35 triệu đồng/m2.