Đồng Nai đồng loạt khởi công, khánh thành 9 dự án vào sáng mai 19.12

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch về việc đồng loạt khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các dự án, công trình trên địa bàn vào ngày mai (19.12). Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo kế hoạch, tâm điểm của chuỗi hoạt động là lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên của dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) - dự án thành phần 3. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu việc đưa vào vận hành một phần cảng hàng không hiện đại bậc nhất khu vực.

Sân bay Long Thành ban đêm rực rỡ khi đèn đường băng được bật sáng

ẢNH: ACV

Bên cạnh siêu dự án sân bay, Đồng Nai cũng thông xe kỹ thuật dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Đây là tuyến giao thông quan trọng, góp phần tăng cường liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Ngoài ra, đường đoạn 2 (từ đường số 9 đến hương lộ 19) thuộc dự án đường 25C giai đoạn 1 (đoạn từ hương lộ 19 đến đường 319), xã Nhơn Trạch cũng sẽ chính thức được thông xe kỹ thuật.

Vành đai 3, đoạn qua tỉnh Đồng Nai ẢNH: HOÀNG GIÁP

Về phát triển công nghiệp, tỉnh Đồng Nai sẽ làm lễ khởi động cho 2 khu công nghiệp quy mô lớn là Bàu Cạn - Tân Hiệp (giai đoạn 1) và Xuân Quế - Sông Nhạn (giai đoạn 1). Những dự án này được kỳ vọng tạo ra làn sóng thu hút đầu tư mới, giải quyết việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Một điểm sáng khác là việc khởi công hàng loạt dự án nhà ở xã hội nhằm chăm lo đời sống cho người thu nhập thấp và công nhân, như: dự án nhà ở xã hội tại phường Tam Hiệp, dự án nhà ở xã hội khu dân cư liền kề khu công nghiệp Đồng Xoài I, dự án khu chung cư Detaco Nhơn Trạch, dự án hạ tầng khu tái định cư 49,32 ha tại phường Phước Tân.

Các sự kiện sẽ diễn ra đồng loạt trong sáng 19.12 và được thực hiện theo kịch bản chung của Trung ương, kết nối trực tuyến giữa điểm cầu trung tâm tại sân bay Long Thành với các điểm cầu thành phần khác trên toàn tỉnh và cả nước.