Sân bay Long Thành sẽ kết nối Tân Sơn Nhất qua metro Thủ Thiêm - Long Thành

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ Xây dựng cho biết đã nghiên cứu phương án đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Trước đó, UBND TP.HCM đã báo cáo Chính phủ về phương án kết nối 2 sân bay quốc tế này. Thành phố đã rà soát các tuyến đường sắt đô thị gồm: tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dài khoảng 12 km, dự kiến khởi công năm 2025 và hoàn thành trước năm 2032.

Đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm (khoảng 4,1 km) đang chuẩn bị đầu tư; các tuyến metro số 4 và số 6 đang nghiên cứu trong giai đoạn 2026 - 2035.

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ kết nối với đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành thông qua tuyến metro số 2 (M2 - kết nối tại ga Thủ Thiêm) ẢNH: UBND TP.HCM

Về kết nối sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất thông qua mạng lưới metro, có thể thực hiện 4 phương án:

Phương án 1: từ nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách đi tuyến metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành, Bến Thành - Thủ Thiêm) đến ga Thủ Thiêm và thông qua tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để đến sân bay Long Thành.

Phương án 2: từ nhà ga Tân Sơn Nhất hành khách di chuyển theo tuyến metro số 6 (vành đai trong) sau đó dùng chung hạ tầng với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (thông qua đoạn nối ray tại nút giao Phú Hữu), để kết nối đến Long Thành.

Phương án 3: từ nhà ga Tân Sơn Nhất hành khách đi theo tuyến metro số 4 đến ga Bến Thành, sau đó hành khách chuyển sang đi tuyến metro số 2 để đến ga Thủ Thiêm và thông qua tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để đến Long Thành.

Phương án 4: từ nhà ga Tân Sơn Nhất hành khách đi theo tuyến metro số 2 đến ga Bến Thành, sau đó hành khách chuyển sang tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) kéo dài qua tỉnh Đồng Nai nối với tuyến metro số 2 (của tỉnh Đồng Nai) và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để kết nối đến Long Thành.

Báo cáo Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết, các phương án kết nối do UBND TP.HCM đề xuất cơ bản phù hợp quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia, quy hoạch thành phố.

Bộ cũng thống nhất với phương án 1, chọn kết nối qua tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành. Phương án này có ưu điểm thuận lợi hơn, do đoạn Bến Thành - Tham Lương (khoảng 12 km) dự kiến khởi công tháng 12.2025, cơ bản hoàn thành năm 2032.

Ngoài ra, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm (khoảng 6 km) công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi, có thể triển khai nhanh. Tuyến Thủ Thiêm - Long Thành (khoảng 42 km) đã cơ bản hoàn thành công tác nghiên cứu hướng tuyến, công tác mặt bằng thuận lợi, đã có một số nhà đầu tư quan tâm đầu tư. Đặc biệt, tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành có thể kết nối trực tiếp sân bay Long Thành tới trung tâm TP.HCM.

Giao TP.HCM nghiên cứu đầu tư PPP

Bộ Xây dựng cũng lưu ý việc đầu tư các tuyến metro theo đề xuất của TP.HCM cần bảo đảm thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ hiện đại, có khả năng nâng cấp và việc tổ chức khai thác giữa các tuyến cần bảo đảm vận hành liên thông, an toàn.

Về phương án đầu tư, theo các nghiên cứu trước đây, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dự kiến sẽ được đầu tư bằng ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND TP.HCM, hiện nay đã có một số nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu đầu tư các tuyến đường sắt kết nối Tân Sơn Nhất với Long Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP) hoặc hợp đồng chìa khóa trao tay.

Bộ Xây dựng cũng đồng thuận với đề xuất của TP.HCM về việc chủ động nghiên cứu phương án đầu tư, làm việc với nhà đầu tư, nhà thầu có năng lực theo phương thức PPP. Đồng thời, đề nghị thành phố khẩn trương nghiên cứu, xác định rõ hình thức đầu tư dự án này.