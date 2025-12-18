Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sân bay Long Thành sẽ kết nối Tân Sơn Nhất qua metro Thủ Thiêm - Long Thành

Mai Hà
Mai Hà
18/12/2025 09:08 GMT+7

Bộ Xây dựng đồng thuận TP.HCM về phương án kết nối sân Long Thành và Tân Sơn Nhất qua tuyến metro số 2 Long Thành - Thủ Thiêm.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ Xây dựng cho biết đã nghiên cứu phương án đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Trước đó, UBND TP.HCM đã báo cáo Chính phủ về phương án kết nối 2 sân bay quốc tế này. Thành phố đã rà soát các tuyến đường sắt đô thị gồm: tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dài khoảng 12 km, dự kiến khởi công năm 2025 và hoàn thành trước năm 2032.

Đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm (khoảng 4,1 km) đang chuẩn bị đầu tư; các tuyến metro số 4 và số 6 đang nghiên cứu trong giai đoạn 2026 - 2035.

Sân bay Long Thành sẽ kết nối Tân Sơn Nhất qua metro Thủ Thiêm - Long Thành- Ảnh 1.

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ kết nối với đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành thông qua tuyến metro số 2 (M2 - kết nối tại ga Thủ Thiêm)

ẢNH: UBND TP.HCM

Về kết nối sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất thông qua mạng lưới metro, có thể thực hiện 4 phương án:

Phương án 1: từ nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách đi tuyến metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành, Bến Thành - Thủ Thiêm) đến ga Thủ Thiêm và thông qua tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để đến sân bay Long Thành.

Phương án 2: từ nhà ga Tân Sơn Nhất hành khách di chuyển theo tuyến metro số 6 (vành đai trong) sau đó dùng chung hạ tầng với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (thông qua đoạn nối ray tại nút giao Phú Hữu), để kết nối đến Long Thành.

Phương án 3: từ nhà ga Tân Sơn Nhất hành khách đi theo tuyến metro số 4 đến ga Bến Thành, sau đó hành khách chuyển sang đi tuyến metro số 2 để đến ga Thủ Thiêm và thông qua tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để đến Long Thành.

Phương án 4: từ nhà ga Tân Sơn Nhất hành khách đi theo tuyến metro số 2 đến ga Bến Thành, sau đó hành khách chuyển sang tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) kéo dài qua tỉnh Đồng Nai nối với tuyến metro số 2 (của tỉnh Đồng Nai) và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để kết nối đến Long Thành.

Báo cáo Chính phủ, Bộ Xây dựng cho biết, các phương án kết nối do UBND TP.HCM đề xuất cơ bản phù hợp quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia, quy hoạch thành phố.

Bộ cũng thống nhất với phương án 1, chọn kết nối qua tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành. Phương án này có ưu điểm thuận lợi hơn, do đoạn Bến Thành - Tham Lương (khoảng 12 km) dự kiến khởi công tháng 12.2025, cơ bản hoàn thành năm 2032.

Ngoài ra, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm (khoảng 6 km) công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi, có thể triển khai nhanh. Tuyến Thủ Thiêm - Long Thành (khoảng 42 km) đã cơ bản hoàn thành công tác nghiên cứu hướng tuyến, công tác mặt bằng thuận lợi, đã có một số nhà đầu tư quan tâm đầu tư. Đặc biệt, tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành có thể kết nối trực tiếp sân bay Long Thành tới trung tâm TP.HCM.

Giao TP.HCM nghiên cứu đầu tư PPP

Bộ Xây dựng cũng lưu ý việc đầu tư các tuyến metro theo đề xuất của TP.HCM cần bảo đảm thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ hiện đại, có khả năng nâng cấp và việc tổ chức khai thác giữa các tuyến cần bảo đảm vận hành liên thông, an toàn.

Về phương án đầu tư, theo các nghiên cứu trước đây, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dự kiến sẽ được đầu tư bằng ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND TP.HCM, hiện nay đã có một số nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu đầu tư các tuyến đường sắt kết nối Tân Sơn Nhất với Long Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP) hoặc hợp đồng chìa khóa trao tay.

Bộ Xây dựng cũng đồng thuận với đề xuất của TP.HCM về việc chủ động nghiên cứu phương án đầu tư, làm việc với nhà đầu tư, nhà thầu có năng lực theo phương thức PPP. Đồng thời, đề nghị thành phố khẩn trương nghiên cứu, xác định rõ hình thức đầu tư dự án này.

Tin liên quan

Máy bay đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành

Máy bay đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành

Lúc 16 giờ ngày 15.12, máy bay Boeing 787 của hãng hàng không Vietnam Airlines, mang số hiệu VN 5001 đã đáp thành công xuống sân bay Long Thành.

Sân bay Long Thành sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên

Khám phá thêm chủ đề

Sân bay Long Thành Đường sắt kết nối sân bay Long Thành Metro số 2 đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành Bộ Xây dựng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận