Giáo dục

9 nhà giáo nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dịp lễ 20.11

Hà Ánh
Hà Ánh
19/11/2025 19:10 GMT+7

Dịp lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, 9 nhà giáo Trường ĐH Sài Gòn vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

9 nhà giáo nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 1.

Trường ĐH Sài Gòn đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng

ảnh: H.Đ

Chiều 19.11, Trường ĐH Sài Gòn tổ chức lễ kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982-20.11.2025). Dịp này, trường đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng cho những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025. 

Trong buổi lễ, 9 nhà giáo có thành tích xuất sắc của Trường ĐH Sài Gòn vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân và tập thể khác cũng nhận bằng khen của UBND TP.HCM và cờ thi đua thành phố.

9 nhà giáo nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các nhà giáo của Trường ĐH Sài Gòn

ảnh: H.Đ

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, cho biết trường hiện là đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính mức 2. Bộ máy nhân sự nhà trường không ngừng phát triển, tăng cả về số lượng lẫn chất lượng, tính đến nay có 966 người (trong đó có hơn 250 tiến sĩ).

Với quy mô hơn 25.000 người học, PGS-TS Quân cho biết, trường hiện đang đào tạo 8 ngành tiến sĩ, 14 ngành thạc sĩ và 48 ngành/chương trình đào tạo ĐH hình thức chính quy (trong đó 4 ngành đào tạo chương trình chất lượng cao và 7 ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù). Trong thời gian qua, trường đã tiến hành nâng cấp và đầu tư xây dựng mới hệ thống cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học. Trong thời gian tới, trường sẽ tiếp tục thực hiện thêm nhiều dự án để nâng cao chất lượng dạy và học tại trường.

Cũng trong buổi lễ, Trường ĐH Sài Gòn khen thưởng 2 giảng viên được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư năm nay.

