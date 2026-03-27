Du lịch Gia Lai định vị thương hiệu ‘rừng xanh - biển biếc’

Phát biểu tại diễn đàn, ông Châu Ngọc Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, cho biết, sau sáp nhập, tỉnh đang sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng hiếm có với biển - núi - cao nguyên - di sản văn hóa. Những điểm đến nổi bật như Biển Hồ, Chư Đang Ya, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh cùng không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên tạo nên sức hút riêng cho Gia Lai.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và các chuyên gia thảo luận về hướng phát triển du lịch Gia Lai ẢNH: ĐỨC NHẬT

Gia Lai xác định du lịch là một trong 5 trụ cột kinh tế, hướng đến năm 2030 phát triển theo hướng bền vững, chuyên nghiệp và giàu bản sắc. Tỉnh lấy văn hóa, thiên nhiên và con người làm nền tảng, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và liên kết vùng để tạo động lực tăng trưởng.

Hiện Gia Lai đang tập trung đầu tư hạ tầng, quy hoạch các điểm đến trọng điểm, trong đó có khu du lịch quốc gia Biển Hồ - Chư Đang Ya quy mô khoảng 6.300 ha. Song song đó là đẩy mạnh quảng bá, xây dựng sản phẩm đặc trưng, đào tạo nhân lực và hoàn thiện chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hồ An Phong nhận định Gia Lai đang bước vào giai đoạn phát triển mới, cần chuyển từ "khai thác tiềm năng" sang "tạo lập giá trị và định vị thương hiệu". Lợi thế giao thoa giữa Tây nguyên và duyên hải Nam Trung bộ giúp Gia Lai hình thành hệ sinh thái du lịch độc đáo, kết hợp hài hòa giữa rừng, biển, văn hóa và lịch sử.

Theo đó, mô hình "rừng xanh - biển biếc" với các trụ cột như sinh thái, văn hóa bản địa và trải nghiệm sâu được xem là hướng đi chiến lược. Gia Lai được khuyến nghị phát triển các sản phẩm mang tính độc bản, tránh trùng lặp, tập trung vào trải nghiệm chất lượng cao như du lịch sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp trải nghiệm và nghỉ dưỡng cao cấp.

Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng, không gian phát triển du lịch Gia Lai cũng cần được tổ chức lại theo từng vùng, mỗi khu vực có sản phẩm lõi riêng. Cụm Pleiku - Biển Hồ - Chư Đang Ya được định hướng trở thành trung tâm du lịch quốc tế của Gia Lai, với các sản phẩm mang tính biểu tượng và trải nghiệm đặc trưng.

Dù sở hữu tài nguyên phong phú, Gia Lai vẫn đối mặt với nhiều thách thức như hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, kết nối hàng không còn hạn chế, thiếu sản phẩm du lịch đêm và liên kết vùng chưa hiệu quả. Đây được xem là những "điểm nghẽn" cần sớm tháo gỡ để Gia Lai bứt phá.

Tại diễn đàn, nhiều giải pháp đã được đề xuất như thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển các dự án quy mô lớn, tăng cường vai trò của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị du lịch và đẩy mạnh liên kết vùng….

Gia Lai cũng ký kết hợp tác với các địa phương và doanh nghiệp lớn nhằm phát triển sản phẩm du lịch liên vùng "Gió đại ngàn - Sóng biển xanh".