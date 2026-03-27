Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất, FLC dồn tâm huyết phát triển du lịch Gia Lai

Gia Lai thiếu gì để bước vào bản đồ du lịch quốc tế?

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Gia Lai mới hội tụ biển và rừng. Du lịch biển Việt Nam có nhiều lợi thế, nhiều tỉnh xây dựng nhưng rừng thì đến giờ mới được quan tâm. Rừng và biển kết hợp là yếu tố hiếm có. Gia Lai có biển rất tốt, rừng cũng rất hay.

Toàn cảnh Hội thảo "Gia Lai 2026: Kích hoạt trục biển - cao nguyên"

Theo ông Tuấn, để xây dựng 1 điểm đến hấp dẫn phải hội tụ đủ 5 yếu tố. Đầu tiên là vị trí địa lý và thiên nhiên ban tặng. Gia Lai mới cả rừng và biển có rất nhiều sự khác biệt, độc đáo như: Kỳ Co - Eo Gió, tháp Chăm, yếu tố văn hóa lịch sử; biển hồ, rừng núi lửa, rừng tự nhiên lâu đời có rất nhiều sự khác biệt...

Bên cạnh đó, địa phương sở hữu các doanh nghiệp có tư duy tầm nhìn và tâm huyết gắn bó đầu tư điểm đến, bao gồm đầu tư hoàn chỉnh cả yếu tố tự nhiên và xây dựng các điểm đến mới khác biệt. Đây là yếu tố thuận lợi thứ 2. Ngoài ra, tỉnh cũng đã có kế hoạch và chiến lược phát triển du lịch theo hướng tận dụng tối đa lợi thế tự nhiên cùng sáng tạo của con người để tạo ra những sản phẩm khác biệt; kết hợp với yếu tố thứ 4 là văn hóa tinh thần của người dân: Người dân Gia Lai thân thiện, rất chân thật, có trách nhiệm, yêu thương, mong chờ khách đến. Về lâu dài, đây sẽ là bản sắc độc đáo của Gia Lai.

"Yếu tố cuối cùng là may mắn và thời điểm bùng nổ. Bình Định trước đây có yếu tố may mắn, bắt đầu bùng nổ thì gặp ngay Covid-19. Hậu Covid, lãnh đạo tỉnh cố gắng rất nhiều và bây giờ chính là thời điểm hội tụ may mắn để có thời cơ bùng nổ. Chúng tôi muốn thông qua hội thảo, lắng nghe các doanh nghiệp lớn chia sẻ kỳ vọng để tạo ra được sản phẩm khác biệt. Từ đó, đưa nhiều du khách tới hơn, để mọi người biết nhiều hơn tới Gia Lai là điểm đến cả rừng cả biển, khác lạ" - Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Anh Tuấn gợi mở.

Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC nhận xét: Điều đáng quý nhất ở Gia Lai hôm nay không chỉ là tiềm năng, mà là tinh thần dám nghĩ, dám mở đường - yếu tố sẽ quyết định tốc độ phát triển của tỉnh nhà trong thời gian tới.

Thực tế cho thấy, không phải nơi nào đẹp cũng trở thành điểm đến. Gần 10 năm đến với Gia Lai, lãnh đạo tập đoàn luôn cảm nhận đây là một vùng đất không ồn ào, không vội vã, nhưng lại có một sức hút rất sâu - đến từ thiên nhiên, từ văn hóa và từ chính con người nơi đây.

"Nhưng cũng chính vì vậy, chúng tôi luôn tự hỏi: Vì sao một nơi có nhiều giá trị như thế lại chưa thực sự trở thành một điểm đến lớn trên bản đồ du lịch? Một nơi có thể chạm đến cảm xúc như vậy mà lại chưa chạm đến dòng khách tương xứng? Và có lẽ, câu trả lời nằm ở chỗ: Gia Lai không thiếu giá trị, không thiếu tiềm năng. Gia Lai chỉ đang thiếu một cách để những giá trị đó được kết nối và kể lại với thế giới" - bà Kiều Dung chia sẻ.

Với quan điểm xác định một cách nhìn mới, không gian phát triển mới, mở ra một cơ hội để Gia Lai bước ra một vị thế khác, phía Tập đoàn FLC nhấn mạnh đến với Gia Lai không chỉ là 1 dự án mà là hành trình xây dựng Gia Lai phát triển bền vững và giàu bản sắc. Doanh nghiệp kỳ vọng trục biển - cao nguyên không chỉ dừng lại ở ý tưởng mà sẽ trở thành sáng kiến, hành động thiết thực tạo nên hành trình phát triển cho Gia Lai cũng như toàn vùng trong thời gian tới.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện công khai với vai trò Chủ tịch FLC tại một sự kiện ẢNH: L.A.T

Du lịch - Hàng không phải "quấn quít như đôi tình nhân"

Đặc biệt, Hội thảo "Gia Lai 2026: Kích hoạt trục biển - cao nguyên" cũng đánh dấu mốc lần đầu tiên ông Trịnh Văn Quyết lần đầu tiên tái xuất sau 4 năm vắng bóng, với tư cách là Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Trịnh Văn Quyết cho rằng đô thị nghỉ dưỡng và ngành hàng không cần phải "quấn quít như đôi tình nhân", phối hợp chặt chẽ thì mới có thể cùng phát triển bền vững.

"Với tư cách là nhà đầu tư, khi đến với mỗi vùng đất, tôi luôn trăn trở làm sao để đưa khách đến nhanh nhất, thuận tiện nhất và khiến họ ở lại lâu nhất có thể. Muốn du khách lưu trú dài hơn và gia tăng chi tiêu tại địa phương, thì phải biết cách 'chiều' thượng đế", ông Quyết chia sẻ.

Nói về kinh nghiệm tại Quy Nhơn, ông cho biết quần thể nghỉ dưỡng tại đây đã được FLC đầu tư và phát triển hơn 10 năm. Ngay từ đầu, doanh nghiệp đã xác định rõ việc xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, thay vì chỉ dựa vào tài nguyên biển. Bởi nếu du khách chỉ đến để tắm biển, thời gian lưu trú sẽ rất ngắn. Do đó, Quy Nhơn cần có thêm các tổ hợp vui chơi giải trí, vườn thú, sân golf, cùng hệ thống trung tâm hội nghị quy mô lớn cho các sự kiện tầm cỡ, cũng như các phòng hội thảo với sức chứa linh hoạt… để có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu của mọi phân khúc khách hàng.

Đối với Pleiku, Chủ tịch FLC cho biết doanh nghiệp đang trong quá trình xây dựng và thiết kế các dòng sản phẩm mới, phù hợp với đặc trưng của vùng đất cao nguyên. "Du khách đã trải nghiệm biển, khi lên cao nguyên cần có những cảm nhận khác biệt. Hiện quần thể FLC Pleiku đang trong giai đoạn thi công, và chúng tôi kỳ vọng tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo ra những sản phẩm thật sự độc đáo cho Pleiku", ông Quyết nói.