Gia Lai lên kịch bản 'vỡ trận' trước thềm khai mạc Năm du lịch Quốc gia

Ngày 25.3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt báo chí trước thềm chuỗi sự kiện khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026.

Trả lời báo chí, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết địa phương đang xây dựng hình ảnh con người Gia Lai thân thiện, mến khách. Tỉnh đã phối hợp với nhà hàng, khách sạn và các hộ dân triển khai mô hình nhà vệ sinh miễn phí. Những điểm có dán logo "Thoải mái như ở nhà" sẽ phục vụ nhu cầu vệ sinh cho du khách.

Bên cạnh đó, tỉnh đã lắp đặt khoảng 60 nhà vệ sinh công cộng tại các khu vực tổ chức sự kiện để phục vụ du khách.

Đáng chú ý, trước nguy cơ "vỡ trận" khi lượng khách du lịch tăng đột biến, tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng các phương án dự phòng. Toàn bộ hệ thống cơ sở lưu trú, từ khách sạn, nhà nghỉ đến homestay, được rà soát lại để tối ưu công suất phục vụ.

Đồng thời, các phường thuộc khu vực Quy Nhơn (trước đây) được yêu cầu chuẩn bị nhà sinh hoạt cộng đồng, tổ dân phố, đảm bảo vệ sinh, sẵn sàng đón khách trong trường hợp quá tải. Chính quyền địa phương cũng vận động người dân tham gia hỗ trợ lưu trú khi cần thiết.

"Tỉnh đã tính đến tình huống "vỡ trận" và có phương án kết nối với các địa phương lân cận để hỗ trợ khi vượt khả năng đáp ứng. Đồng thời, sẽ có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân tham gia đón khách", bà Lịch thông tin.

Ngoài ra, tỉnh đã làm việc với các hãng hàng không, vận tải đường bộ và đường sắt để tăng chuyến, đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách trong thời gian diễn ra sự kiện.



Dịp này, phường Quy Nhơn cũng sẽ công bố lại danh hiệu "Thành phố sạch ASEAN". Tỉnh kỳ vọng từ mô hình này, các địa phương khác sẽ tiếp tục nhân rộng, hướng đến xây dựng điểm đến du lịch xanh - sạch - đẹp trên toàn tỉnh.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2026 gắn với nhiều hoạt động phát triển kinh tế - xã hội như hội nghị xúc tiến đầu tư, diễn đàn phát triển du lịch, hội nghị hợp tác với các địa phương Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Khối lượng công việc lớn, do đó tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, góp phần lan tỏa hình ảnh địa phương.



