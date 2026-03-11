Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Gia Lai 'hỏa tốc' đề nghị tăng chuyến bay phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2026

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
11/03/2026 22:18 GMT+7

Dự kiến đón hơn 50.000 lượt khách dự lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Quy Nhơn, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các hãng hàng không tăng cường chuyến bay đến Phù Cát và Pleiku.

Ngày 11.3, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã gửi văn bản đến Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các hãng hàng không đề nghị phối hợp tăng chuyến bay phục vụ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai 'hỏa tốc' đề nghị tăng chuyến bay phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2026- Ảnh 1.

Khách du lịch đến Cảng hàng không Phù Cát

ẢNH: H.T

Theo kế hoạch, Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra từ ngày 23 - 30.3. Lễ khai mạc chính thức tổ chức vào tối 28.3 tại phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), dự kiến thu hút khoảng 50.000 người tham dự.

Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, địa phương sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh du lịch. Nổi bật có giải chạy VnExpress Marathon, Festival bóng đá trẻ quốc tế, lễ hội du lịch hè "Gia Lai - Điểm đến kỳ thú", Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam, Liên hoan phim Cánh diều Vàng cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao khác kéo dài từ tháng 3 đến hết năm 2026.

Trước dự báo lượng khách tăng mạnh trong dịp khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Vietravel Airlines và Bamboo Airways rà soát kế hoạch khai thác, bố trí tăng cường chuyến bay đến sân bay Phù Cát và sân bay Pleiku, đặc biệt trong thời gian diễn ra tuần lễ khai mạc và các sự kiện lớn của năm du lịch.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các hãng hàng không khi khai thác các chuyến bay tăng cường.

