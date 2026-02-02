Công bố 244 sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Chiều 2.2, Bộ VH-TT-DL phối hợp UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo giới thiệu Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Sự kiện đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng cho chuỗi hoạt động du lịch - văn hóa - thể thao quy mô lớn diễn ra xuyên suốt năm 2026, trong bối cảnh du lịch Việt Nam đang trên đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: THU HẰNG

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, việc lựa chọn Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 được xem là quyết định mang tính chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây vừa là hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh điểm đến, vừa là khởi đầu chiến lược, tạo động lực cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển du lịch ngay đầu nhiệm kỳ, khẳng định quyết tâm của Gia Lai trong việc đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

"Thông qua việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia, Bộ VH-TT-DL sẽ dẫn dắt, điều phối và kết nối các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhằm thống nhất về định hướng, hành động trong phát triển du lịch, thúc đẩy liên kết vùng, phát huy lợi thế so sánh của từng địa phương trong tổng thể thương hiệu du lịch quốc gia", ông Nguyễn Trùng Khánh nói.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Gia Lai, cho biết với diện tích hơn 21.500 km², dân số khoảng 3,5 triệu người, Gia Lai có vị trí địa lý quan trọng, nổi bật với hệ thống di sản văn hóa - thiên nhiên đặc sắc, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế, như: không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên, nghệ thuật bài chòi Trung bộ, các di tích khảo cổ, vườn quốc gia Kon Ka Kinh, hệ thống núi lửa Chư Đăng Ya, Biển Hồ, cùng nhiều điểm đến biển đảo, bán đảo, tháp Chăm và trung tâm khoa học - giáo dục hiện đại.

Đặc biệt, Quy Nhơn được Lonely Planet bình chọn vào top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026, tiếp tục khẳng định vị thế của vùng đất này trên bản đồ du lịch toàn cầu.

"Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 mang chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh" thể hiện thông điệp kết nối hài hòa giữa cao nguyên và biển đảo, giữa thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa độc đáo, giữa bảo tồn và phát triển bền vững.

Dự kiến, sự kiện sẽ có 244 hoạt động, trong đó 18 hoạt động do Bộ VH-TT-DL chủ trì, 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai tổ chức và 117 hoạt động hưởng ứng của 22 tỉnh, thành phố trên cả nước", bà Hạnh thông tin.

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 3. Không chỉ là hoạt động quảng bá điểm đến, Năm Du lịch quốc gia 2026 còn được kỳ vọng tạo cú hích chiến lược, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Gia Lai và cả nước.

Năm Du lịch quốc gia là sự kiện thường niên cấp quốc gia, do Chính phủ và Bộ VH-TT-DL chỉ đạo, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; tôn vinh các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể; thúc đẩy liên kết vùng và thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế.

Theo Bộ VH-TT-DL, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường du lịch toàn cầu, Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm sáng với mức phục hồi gần 120%, tăng trưởng khoảng 21%. Năm 2026 được xác định là thời điểm then chốt để ngành du lịch đặt mục tiêu cao hơn, hướng tới đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế.