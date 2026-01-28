Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương chậm tiến độ, siết kỷ luật nhà đầu tư

Theo đó, ngày 12.1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì buổi làm việc nghe liên danh nhà đầu tư báo cáo tình hình và kế hoạch triển khai dự án đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Cuộc họp có sự tham dự của các sở, ngành liên quan và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1.

Mô phỏng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, đoạn qua Bảo Lâm ẢNH: BQLDA

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy tiến độ thực hiện dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương đang chậm so với kế hoạch được phê duyệt, nhiều hạng mục quan trọng chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Dự án được khởi công từ tháng 6.2025, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, khối lượng công việc hoàn thành rất thấp. Nhà đầu tư mới hoàn tất nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế; trong khi đó, công tác rà phá bom mìn, vật nổ mới đạt khoảng 20%.

Đáng chú ý, các hạng mục then chốt quyết định tiến độ triển khai như thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công vẫn chưa hoàn thành đúng thời hạn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tổ chức thi công trên thực địa.

Bên cạnh đó, bộ máy tổ chức và nhân sự điều hành dự án chưa được kiện toàn, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý, điều phối theo quy mô và tính chất của một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm cấp vùng.

Thi công cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương chậm trễ do nguyên nhân chủ quan

Kết luận buổi làm việc trên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải thẳng thắn chỉ ra sự chậm trễ, thiếu chủ động trong công tác chuẩn bị của nhà đầu tư.

Sự chậm trễ trên chủ yếu từ nguyên nhân chủ quan của nhà đầu tư, thể hiện sự lúng túng trong tổ chức thực hiện, điều hành và huy động nguồn lực.

Quan điểm điều hành của UBND tỉnh Lâm Đồng được ông Nguyễn Hồng Hải thể hiện là rõ ràng, đây là dự án trọng điểm, không chấp nhận trì trệ, không có "vùng trũng" trách nhiệm.

Ông Nguyễn Hồng Hải yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương kiện toàn bộ máy, bố trí văn phòng điều hành dự án tại khu vực Đà Lạt và các văn phòng hiện trường tại địa bàn dự án.

Việc này phải hoàn thành trong tháng 1.2026, đồng thời thông báo đầy đủ đầu mối, nhân sự, cơ cấu tổ chức cho các cơ quan chức năng của tỉnh để phối hợp, giám sát.

Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương tiến độ rất chậm, đến nay vẫn chưa xong các thủ tục đầu tư ẢNH: BQLDA

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được lãnh đạo tỉnh yêu cầu đẩy nhanh, đó là việc xây dựng kế hoạch tổng thể và sơ đồ Gantt tiến độ chi tiết, xác định rõ từng mốc công việc, từng hạng mục ưu tiên ngay trong tháng 1.2026.

Kế hoạch phải bám sát điều kiện thực tế, gắn với năng lực thực hiện của nhà đầu tư, gửi Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 thẩm định.

Liên quan vật liệu xây dựng, ông Nguyễn Hồng Hải yêu cầu nhà đầu tư chủ động khảo sát, đánh giá trữ lượng, công suất, tính pháp lý các mỏ vật liệu, bãi đổ thải.

Mọi vướng mắc về thủ tục, môi trường, giải phóng mặt bằng phải được tổng hợp, báo cáo kịp thời về Sở N-MT để xử lý theo thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Về phía cơ quan quản lý, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 đóng vai trò đầu mối, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc toàn diện tiến độ dự án; chủ trì các cuộc họp rà soát tiến độ, khối lượng, pháp lý và an ninh trật tự, kịp thời báo cáo UBND tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền.

Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương sẽ kết nối với Đà Lạt và vùng Tây nguyên ẢNH: BQLDA

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng UBND các xã, phường liên quan phải lập kế hoạch chi tiết bàn giao mặt bằng theo từng mốc thời gian, ưu tiên các vị trí trọng điểm để tạo mặt bằng sạch cho thi công.

Sở Xây dựng được giao rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, hợp đồng đã ký với nhà đầu tư, làm rõ trách nhiệm chậm tiến độ dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương và đề xuất chế tài xử lý theo quy định.