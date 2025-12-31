Chính thức thi công cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương vào tháng 1.2026

Ngày 31.12, tại buổi họp báo thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong tháng 1.2026, sẽ chính thức thi công tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Họp báo thông tin về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 ẢNH: LÂM VIÊN

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương được khởi công từ ngày 29.6.2025, tuy nhiên đến nay chưa thể triển khai thi công do vướng công tác giải phóng mặt bằng và mới hoàn thành thiết kế kỹ thuật. Dự kiến, dự án sẽ chính thức thi công trong tháng 1.2026.

Đối với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Tập đoàn Sơn Hải hiện đang lập thiết kế kỹ thuật; nếu kịp hoàn thành và được phê duyệt, dự án cũng sẽ triển khai thi công trong tháng 1.2026.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông tin tại buổi họp báo ẢNH: LÂM VIÊN

Cũng theo lãnh đạo Sở Xây dựng, việc khắc phục, sửa chữa các điểm sạt lở, sụt lún trên đèo Prenn sẽ hoàn thành cuối tháng 1.2026 để đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kinh phí khắc phục do nhà thầu Tập đoàn Đèo Cả chi trả.

Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Lâm Đồng

Tại buổi họp báo, ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin, trong 10 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh năm 2025, có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu đạt và 3 chỉ tiêu chưa đạt. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 6,42%, dù chưa đạt mục tiêu đề ra nhưng vẫn là mức tăng trưởng tích cực, thể hiện nỗ lực lớn của tỉnh.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết trong 10 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh năm 2025, có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch ẢNH: LÂM VIÊN

Tổng lượt khách du lịch năm 2025 toàn tỉnh đạt hơn 20,7 triệu lượt, tăng 18,1% so với cùng kỳ và vượt 115% kế hoạch năm. Đặc biệt, lượng khách quốc tế đạt khoảng 1,28 triệu lượt, tăng gần 40%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 56.800 tỉ đồng, khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Lâm Đồng.

Công nghiệp và xây dựng tiếp tục tăng trưởng ổn định với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 4,7%. Nhiều sản phẩm chủ lực như rau quả chế biến, phân bón, điện sản xuất, bô xít nhôm, giày dép và sản phẩm may mặc ghi nhận tăng trưởng cao.

Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Về thu hút đầu tư, tỉnh tiếp nhận 48 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký hơn 19.300 tỉ đồng. Toàn tỉnh có 4.350 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 83% so với cùng kỳ, 838 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 22,5% so cùng kỳ. Bên cạnh đó, có 1.735 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 12,8% so với cùng kỳ; 840 doanh nghiệp giải thể, tăng 70%.

Phấn đấu GRDP bình quân năm 2030 đạt 6.700 - 7.500 USD

Giai đoạn 2025 - 2030, Lâm Đồng phấn đấu GRDP bình quân tăng từ 10 - 15%/năm. GRDP bình quân đầu người vào năm 2030 đạt 6.700 - 7.500 USD. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa giai đoạn 2025 - 2030 tăng bình quân 10 - 11%/năm.

Tỉnh xác định khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tư nhân là động lực then chốt, đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về quy hoạch, hạ tầng và thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, nhất là Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2, thu hút đầu tư dự án trong khu công nghiệp, tăng tỷ lệ lấp đầy các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời, sớm hình thành khu kinh tế ven biển phía nam tỉnh để thu hút đầu tư các dự án có quy mô lớn về cảng biển và dịch vụ cảng biển.

Một số chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh Lâm Đồng năm 2026: - Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10%. - GRDP bình quân đầu người đạt 124 triệu đồng/người. - Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 134.000 tỉ đồng. - Thu ngân sách nhà nước tăng tối thiểu 10% so với năm 2025. - Phục vụ trên 25 triệu lượt khách du lịch. - Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch. - Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95%. - Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 1,0 - 1,5%/năm.



