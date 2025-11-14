Ông Lưu Văn Trung được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Chiều 14.11, tại P.Xuân Hương - Đà Lạt, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa 10 (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã bầu ông Lưu Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 10 đối với ông Trần Hồng Thái, do đã được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm làm Phó chủ tịch thường trực Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam từ tháng 9.2025.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (giữa), tặng hoa chúc mừng ông Lưu Văn Trung (bên phải) và ông Trần Hồng Thái (bên trái)

ẢNH: L.V

Ông Lưu Văn Trung (51 tuổi, quê Hưng Yên), trình độ kỹ sư quản lý đất đai, thạc sĩ nông nghiệp.

Từ tháng 7.2021 - 8.2024, ông Lưu Văn Trung giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông (cũ), nhiệm kỳ 2021 - 2026; từ tháng 7.2025 - 10.2025 giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 10.2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Lưu Văn Trung được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Lâm Đồng xem xét, quyết nghị 9 nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư công, an sinh xã hội và cải cách hành chính. Đây không phải là những nghị quyết đơn lẻ, mà là một hệ thống chính sách mang tính nền tảng, đồng bộ, liên thông và hỗ trợ lẫn nhau.