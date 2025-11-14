Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Lưu Văn Trung được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng

Lâm Viên
Lâm Viên
14/11/2025 20:02 GMT+7

HĐND tỉnh Lâm Đồng đã bầu ông Lưu Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều 14.11, tại P.Xuân Hương - Đà Lạt, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa 10 (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã bầu ông Lưu Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 10 đối với ông Trần Hồng Thái, do đã được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm làm Phó chủ tịch thường trực Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam từ tháng 9.2025.

Lưu Văn Trung được bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 1.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (giữa), tặng hoa chúc mừng ông Lưu Văn Trung (bên phải) và ông Trần Hồng Thái (bên trái)

ẢNH: L.V

Ông Lưu Văn Trung (51 tuổi, quê Hưng Yên), trình độ kỹ sư quản lý đất đai, thạc sĩ nông nghiệp.

Từ tháng 7.2021 - 8.2024, ông Lưu Văn Trung giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông (cũ), nhiệm kỳ 2021 - 2026; từ tháng 7.2025 - 10.2025 giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 10.2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Lưu Văn Trung được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Lâm Đồng xem xét, quyết nghị 9 nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư công, an sinh xã hội và cải cách hành chính. Đây không phải là những nghị quyết đơn lẻ, mà là một hệ thống chính sách mang tính nền tảng, đồng bộ, liên thông và hỗ trợ lẫn nhau.

Tin liên quan

Lâm Đồng tìm vị trí xây dựng trung tâm hành chính mới

Lâm Đồng tìm vị trí xây dựng trung tâm hành chính mới

Ngày 14.11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải ký công văn gửi Sở Xây dựng tỉnh, yêu cầu tham mưu, đề xuất việc tìm vị trí quy hoạch Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh.

Lâm Đồng bổ nhiệm nhân sự chủ chốt các sở, ban ngành

Khám phá thêm chủ đề

HĐND tỉnh Lâm Đồng Lưu Văn Trung Quyết nghị Lâm Đồng Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận