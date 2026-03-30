Ông Phạm Văn Thiều tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau

Gia Bách
Gia Bách
30/03/2026 12:40 GMT+7

Với 71/72 phiếu tán thành, ông Phạm Văn Thiều tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ngày 30.3, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 khai mạc kỳ họp thứ nhất và tiến hành bầu các chức danh chủ chốt. Tại kỳ họp, ông Phạm Văn Thiều được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau với 71/72 phiếu, đạt tỷ lệ 98,6%.

Ông Phạm Văn Thiều tái đắc cử Chủ tịch HĐND Cà Mau- Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Thiều tái đắc cử Chủ tịch HĐND Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031

ẢNH: G.B

HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cũng đã bầu các Phó chủ tịch gồm: bà Lê Thị Nhung, ông Bùi Tấn Bảy và ông Phan Hoàng Vũ. 

Ông Phạm Văn Thiều sinh ngày 24.4.1970 tại xã Vĩnh Thanh, tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ chuyên môn gồm cử nhân luật, cử nhân triết học, thạc sĩ quản lý kinh tế; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Phạm Văn Thiều tái đắc cử Chủ tịch HĐND Cà Mau- Ảnh 2.

Các đại biểu HĐND bỏ phiếu bầu chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh

ẢNH: G.B

Quá trình công tác của ông Thiều trải dài qua nhiều vị trí từ cơ sở đến cấp tỉnh. Giai đoạn 2010 – 2018, ông giữ các chức vụ Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Lợi, trước khi được điều động làm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Từ năm 2018 đến 2025, ông đảm nhiệm vai trò Phó bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh và sau đó là Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Từ tháng 7.2025 đến nay, ông là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau.


100% đại biểu bầu ông Võ Văn Minh làm Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031

