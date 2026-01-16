Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

100% cử tri thống nhất giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau ứng cử Quốc hội

Gia Bách
Gia Bách
16/01/2026 15:20 GMT+7

Các cơ quan tham mưu, điều hành chủ chốt của tỉnh Cà Mau đồng loạt tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, thể hiện sự thống nhất cao trong giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ngày 16.1, tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đã ghi nhận sự đồng thuận tuyệt đối. Toàn bộ cử tri của Văn phòng Tỉnh ủy thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cũng tại hội nghị này, 4 nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm ông Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Hồ Thanh Thủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh; ông Lê Tuấn Hải, Chánh văn phòng Tỉnh ủy và ông Tô Kiến Lập, chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy.

100% cử tri thống nhất giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau ứng cử Quốc hội - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, được 100% cử tri đồng ý giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

ẢNH: G.B

Tại Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác cũng ghi nhận tỷ lệ thống nhất 100% đối với danh sách 6 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Danh sách này gồm ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Huỳnh Chí Nguyện và ông Ngô Vũ Thăng, cùng là Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Hai cán bộ công tác tại Văn phòng UBND tỉnh cũng được cử tri thống nhất giới thiệu ứng cử gồm bà Lê Trần Nguyệt Thanh, Phó phòng Kinh tế - Tổng hợp và bà Hồ Tú Quyên, chuyên viên Phòng Nông nghiệp - Xây dựng.

Điểm đáng chú ý của các hội nghị lấy ý kiến lần này là mức độ đồng thuận tuyệt đối của cử tri tại hai cơ quan trọng yếu của tỉnh, cho thấy sự thống nhất cao ngay từ bước đầu trong quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử, tạo tiền đề quan trọng cho các bước tiếp theo của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ mới.

