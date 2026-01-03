Cử tri đề nghị tăng lương, bình ổn giá

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa về kiến nghị của cử tri liên quan vấn đề tăng lương, bình ổn giá.

Cử tri đề nghị có chính sách bình ổn giá hoặc điều chỉnh chính sách tiền lương phải tương đương với giá cả thị trường ẢNH: NGỌC THẮNG

Cử tri đề nghị Chính phủ có chính sách bình ổn giá cả thị trường hoặc điều chỉnh chính sách tiền lương phải tương đương với giá cả thị trường. Lý do, mức lương như hiện tại, đặc biệt là mức lương hưu không đủ để trang trải các khoản chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Trả lời vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, ngày 10.11.2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 293/2025/NĐ-CP quy định điều chỉnh mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ ngày 1.1.2026.

Theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ phân công, Bộ Nội vụ là cơ quan quản lý nhà nước về tiền lương. Bộ Nội vụ đang chủ trì xây dựng Đề án tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tăng kiểm tra, ngăn hành vi tăng giá bất hợp lý

Đối với chính sách bình ổn giá, theo Bộ Tài chính, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được quyền tự định giá theo tín hiệu khách quan trên thị trường, quy luật cung - cầu tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2025, ước lạm phát được kiểm soát dưới 4%, đảm bảo mục tiêu đề ra ẢNH: ĐAN THANH

Nhà nước tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật. Nhà nước chỉ gián tiếp tác động vào sự hình thành, vận động của giá cả qua các biện pháp kinh tế vĩ mô và sử dụng biện pháp bình ổn giá khi giá các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá có biến động bất thường hoặc khi mặt bằng giá biến động ảnh hưởng đến ổn định kinh tế - xã hội.

Năm 2025, ước lạm phát cơ bản dưới 4%, đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát do Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, Thủ tướng, Ban Chỉ đạo điều hành giá của Thủ tướng luôn chú trọng, thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, tổ chức nắm bắt tình hình thực hiện của các tổ chức, cá nhân kinh doanh để có các biện pháp điều hành, bình ổn giá phù hợp; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về giá, các biện pháp kê khai, niêm yết giá, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng để tăng giá bất hợp lý.

Cạnh đó, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền các giải pháp hỗ trợ phù hợp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất như: giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong năm 2025 và 2026, kết hợp mở rộng đối tượng được áp dụng chính sách; gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2025...

Thời gian tới, Bộ Tài chính khẳng định tiếp tục thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ công theo lộ trình thị trường và các mặt hàng do Nhà nước quản lý theo nguyên tắc thị trường, chủ động chuẩn bị các phương án giá để kịp thời điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định mức độ, thời điểm điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường, mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Cạnh đó, đẩy mạnh tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá để đảm bảo tính khách quan, minh bạch và phát hiện, ngăn chặn các hành vi tăng giá bất hợp lý, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô...