Các công trình điện phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc 'chạy đua' tiến độ

Để phục vụ nhu cầu sử dụng điện cho Hội nghị APEC 2027 cũng như nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đặc khu, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đang triển khai thi 3 công trình lưới điện chính, gồm Trạm biến áp 220kV Phú Quốc; đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc và đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc.
Khi các đường dây này đưa vào sử dụng, sẽ giúp việc cung cấp điện an toàn, ổn định tại đặc khu Phú Quốc, nâng tổng năng lực cung cấp điện của toàn đặc khu lên 315 MVA. Với khối lượng công việc đồ sộ, thời gian khẩn cấp, các công trường này đã và đang vượt nắng thắng mưa, xuyên lễ xuyên tết để về đích đúng tiến độ.
Báo Thanh Niên xin giới thiệu chùm ảnh ghi nhận trong những ngày cuối tháng 4 tại các công trình điện trên đảo ngọc Phú Quốc:
Một trong 75 trụ móng tuyến đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc
ẢNH: NGUYÊN NGA
Các công nhân vẫn miệt mài làm việc đến 24 giờ đêm
Phú Quốc hôm nay như đại công trường, hàng chục dự án lớn đang được thi công hối hả nên theo đại diện nhà thầu AIT - đơn vị thi công Trạm biến áp 220kV Phú Quốc - cạnh tranh thu hút và giữ chân lao động tại đảo ngọc cũng khá dữ dội. Công nhân đa số tuyển từ đất liền ra nên tính "chiến đấu" cũng rất cao.
Làm việc khẩn trương, yếu tố an toàn luôn được các nhà thầu đặt lên hàng đầu
