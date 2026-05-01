Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Các công trình điện phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc 'chạy đua' tiến độ

Nguyên Nga
Nguyên Nga
01/05/2026 08:22 GMT+7

Trên các công trình điện phục vụ APEC 2027 hầu như không có khái niệm về kỳ nghỉ lễ. Từ lãnh đạo, cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện miền Nam không quản ngày đêm, nắng nóng vẫn đang lăn xả làm việc để kịp hoàn thành các công trình lưới điện phục vụ sự kiện quan trọng của đất nước.

Để phục vụ nhu cầu sử dụng điện cho Hội nghị APEC 2027 cũng như nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đặc khu, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đang triển khai thi 3 công trình lưới điện chính, gồm Trạm biến áp 220kV Phú Quốc; đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc và đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc. 

Khi các đường dây này đưa vào sử dụng, sẽ giúp việc cung cấp điện an toàn, ổn định tại đặc khu Phú Quốc, nâng tổng năng lực cung cấp điện của toàn đặc khu lên 315 MVA. Với khối lượng công việc đồ sộ, thời gian khẩn cấp, các công trường này đã và đang vượt nắng thắng mưa, xuyên lễ xuyên tết để về đích đúng tiến độ. 

Báo Thanh Niên xin giới thiệu chùm ảnh ghi nhận trong những ngày cuối tháng 4 tại các công trình điện trên đảo ngọc Phú Quốc:

Các công trình điện phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc 'chạy đua' tiến độ - Ảnh 1.

Trạm biến áp 220kV Phú Quốc có tổng mức đầu tư 877,6 tỉ đồng, khởi công ngày 20.12.2025 và dự kiến đóng điện trong tháng 11 năm nay

ẢNH: NGUYÊN NGA

Các công trình điện phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc 'chạy đua' tiến độ - Ảnh 2.
Các công trình điện phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc 'chạy đua' tiến độ - Ảnh 3.

Một trong 75 trụ móng tuyến đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc

ẢNH: NGUYÊN NGA

Các công trình điện phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc 'chạy đua' tiến độ - Ảnh 4.

Không khí luôn tấp nập, khẩn trương

Các công trình điện phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc 'chạy đua' tiến độ - Ảnh 5.
Các công trình điện phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc 'chạy đua' tiến độ - Ảnh 6.
Các công trình điện phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc 'chạy đua' tiến độ - Ảnh 7.

Các công nhân vẫn miệt mài làm việc đến 24 giờ đêm

Các công trình điện phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc 'chạy đua' tiến độ - Ảnh 8.
Các công trình điện phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc 'chạy đua' tiến độ - Ảnh 9.
Các công trình điện phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc 'chạy đua' tiến độ - Ảnh 10.

Phú Quốc hôm nay như đại công trường, hàng chục dự án lớn đang được thi công hối hả nên theo đại diện nhà thầu AIT - đơn vị thi công Trạm biến áp 220kV Phú Quốc - cạnh tranh thu hút và giữ chân lao động tại đảo ngọc cũng khá dữ dội. Công nhân đa số tuyển từ đất liền ra nên tính "chiến đấu" cũng rất cao. 

Các công trình điện phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc 'chạy đua' tiến độ - Ảnh 11.

Trong giai đoạn san lấp, nhà thầu đã huy động khoảng 90 công nhân, 12 - 15 kỹ sư; sang giai đoạn cuối tháng 4, đầu tháng 5 là cao điểm, số lượng lên tới 240 - 260 nhân công để phục vụ kịp tiến độ xây dựng trạm, trụ...

Các công trình điện phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc 'chạy đua' tiến độ - Ảnh 12.
Các công trình điện phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc 'chạy đua' tiến độ - Ảnh 13.

Làm việc khẩn trương, yếu tố an toàn luôn được các nhà thầu đặt lên hàng đầu

Các công trình điện phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc 'chạy đua' tiến độ - Ảnh 15.

Ông Đặng Xuân Minh, phụ trách xây dựng tại dự án Trạm 220kV Phú Quốc, cho biết trong giai đoạn giá dầu tăng, khan hiếm vào đầu tháng 4, nhiều công nhân phải chia nhau đến các cây xăng dầu xếp hàng mua từng can dầu về để kịp sáng mai chạy máy kéo thi công.


Tin liên quan

Sau đảo Lại Sơn, Điện lực miền Nam sẽ kéo lưới điện quốc gia ra Nam Du

Sau đảo Lại Sơn, Điện lực miền Nam sẽ kéo lưới điện quốc gia ra Nam Du

Sáng 17.4, sau 4 tháng khẩn trương thi công, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đóng điện thành công Trạm biến áp 110kV Lại Sơn (đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang).

điện công trình lưới điện phú quốc APEC 2027 EVNSPC Trạm biến áp 220kV Phú Quốc đường dây 110kV Bắc đảo - Phú Quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận