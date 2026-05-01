Các công trình điện phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc 'chạy đua' tiến độ

Để phục vụ nhu cầu sử dụng điện cho Hội nghị APEC 2027 cũng như nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đặc khu, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đang triển khai thi 3 công trình lưới điện chính, gồm Trạm biến áp 220kV Phú Quốc; đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc và đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc.

Khi các đường dây này đưa vào sử dụng, sẽ giúp việc cung cấp điện an toàn, ổn định tại đặc khu Phú Quốc, nâng tổng năng lực cung cấp điện của toàn đặc khu lên 315 MVA. Với khối lượng công việc đồ sộ, thời gian khẩn cấp, các công trường này đã và đang vượt nắng thắng mưa, xuyên lễ xuyên tết để về đích đúng tiến độ.

Báo Thanh Niên xin giới thiệu chùm ảnh ghi nhận trong những ngày cuối tháng 4 tại các công trình điện trên đảo ngọc Phú Quốc:

Trạm biến áp 220kV Phú Quốc có tổng mức đầu tư 877,6 tỉ đồng, khởi công ngày 20.12.2025 và dự kiến đóng điện trong tháng 11 năm nay ẢNH: NGUYÊN NGA

Một trong 75 trụ móng tuyến đường dây 110kV Phú Quốc - Bắc Phú Quốc ẢNH: NGUYÊN NGA

Không khí luôn tấp nập, khẩn trương

Các công nhân vẫn miệt mài làm việc đến 24 giờ đêm

Phú Quốc hôm nay như đại công trường, hàng chục dự án lớn đang được thi công hối hả nên theo đại diện nhà thầu AIT - đơn vị thi công Trạm biến áp 220kV Phú Quốc - cạnh tranh thu hút và giữ chân lao động tại đảo ngọc cũng khá dữ dội. Công nhân đa số tuyển từ đất liền ra nên tính "chiến đấu" cũng rất cao.

Trong giai đoạn san lấp, nhà thầu đã huy động khoảng 90 công nhân, 12 - 15 kỹ sư; sang giai đoạn cuối tháng 4, đầu tháng 5 là cao điểm, số lượng lên tới 240 - 260 nhân công để phục vụ kịp tiến độ xây dựng trạm, trụ...

Làm việc khẩn trương, yếu tố an toàn luôn được các nhà thầu đặt lên hàng đầu

Ông Đặng Xuân Minh, phụ trách xây dựng tại dự án Trạm 220kV Phú Quốc, cho biết trong giai đoạn giá dầu tăng, khan hiếm vào đầu tháng 4, nhiều công nhân phải chia nhau đến các cây xăng dầu xếp hàng mua từng can dầu về để kịp sáng mai chạy máy kéo thi công.



